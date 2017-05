Le chantier du futur siège de la wilaya bloqué

Par DDK | Il ya 56 minutes | 75 lecture(s)

Les ouvriers du chantier du futur siège de la wilaya de Bouira, ont observé, hier, une journée de grève et ont cessé toute activité, pour réclamer le versement de leurs payes.

En effet, et selon les déclarations des travailleurs grévistes, l’entreprise privée en charge de ce projet n’a pas versée de salaires depuis 03 mois à ces ouvriers. Ces derniers affirment qu’ils ne peuvent plus subvenir à leurs besoins, ainsi qu’à ceux de leurs familles, particulièrement durant cette période du mois de Ramadhan. Ils réclament ainsi le déblocage de leurs payes dans les plus brefs délais, faute de quoi ils entameront une grève illimitée, et paralyseront ainsi entièrement ce chantier d’ici le début de la semaine prochaine. À noter enfin, qu’un responsable de l’entreprise en question s’est réuni sur place avec les travailleurs, et leur a assuré que les salaires des trois derniers mois seront débloqués d’ici dimanche prochain. Le même responsable expliquera aux travailleurs, que ce retard est dû au non-paiement, par la wilaya, de plusieurs tranches financières durant ces trois derniers mois, et la situation s’est récemment débloquée avec le versement au compte de l’entreprise d’une partie de ces dettes. Pour rappel, le chantier du futur siège de la wilaya, a été paralysé à maintes reprises par les grèves des ouvriers, qui dénoncent à chaque fois des retards dans leur paiement. Le taux d’avancement des travaux est estimé actuellement à 80%, alors que le délai initial de livraison était fixé au mois de janvier dernier.

O. K.