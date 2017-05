Relative stabilité des prix

Par DDK | Il ya 55 minutes | 107 lecture(s)

Au troisième jour du mois de Ramadhan, les prix des fruits et légumes restent abordables, au grand soulagement des consommateurs.

Contrairement aux années précédentes, où le mois sacré servait d’alibi aux spéculateurs pour surenchérir, cette année, il semble se caractériser par la stabilité des prix et la disponibilité des produits. Une simple virée aux différents marchés de la capitale permet de confirmer ce constat. La tomate oscille entre 35 et 40DA le kilo, la courgette à 60 DA, la laitue à 60 DA. La pomme de terre est cédée entre 40 et 50 DA le kilo, tandis que l’oignon, roi de la marmite, est affiché à 40 DA le kilo. Les haricots verts sont à 100DA, le poivron à 70, la betterave à 60 et le concombre est à 60 DA. Idem pour les fruits. En effet, hormis certains fruits d’importation comme la banane, qui se vend à 300 DA, la nectarine à 250 et la pomme à 320, les prix des fruits produits localement sont accessibles. La pêche se vend entre 80 à 130 DA, l’abricot à 100 DA, l’orange à 80 DA, la pastèque à 50 DA et le melon à 120 DA. Même constat pour la viande blanche qui connait une baisse en ce début du mois sacré. Le poulet est vendu entre 260 et 300 DA/kg. Les prix des viandes rouges en revanche n’ont pas baissé. «Au troisième jour du mois sacré, nous avons constaté que les prix ont baissé par rapport aux deux premiers jours, où les prix avaient connu une légère augmentation d’environs 10%», nous a affirmé le président de l’association nationale des commerçants et artisans (ANCA), M. El Hadj Tahar Boulenouar. Il explique cette baisse par «l’abondance de la production». «Le citoyen consomme modérément, ce qui a provoqué un certain équilibre entre l’offre et la demande sur le marché», a-t-il affirmé, avant d'ajouter : «La récolte des produits de saison, qui coïncide cette année avec le mois de Ramadhan, a induit l’abondance de la production et la stabilité des prix». Selon lui, la forte production pourra couvrir les besoins des consommateurs jusqu’à la fin de l’été.

L.O.Challal