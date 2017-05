Une avancée considérable

Par DDK | Il ya 2 minutes | 1 lecture(s)

L’ambitieux programme initié par le wali de Bouira, M. Mouloud Chérifi, depuis son installation, pour le raccordement des zones reculées de la wilaya à l’eau potable, commence déjà à porter ses fruits.

En effet, et selon un rapport de la wilaya de Bouira, les travaux de raccordement des localités de Boularbah, Ziraoua et Guelta Zergua, à l’extrême sud de la wilaya via le système des grands transferts d’eau du barrage ‘’Tilesdit’’, ont déjà été achevés, et pas moins de 7500 foyers de ces localités sont actuellement raccordés à l’eau potable. Le rapport de la wilaya précise, dans le même contexte, que d’autres projets ont été achevés et sont actuellement en période d’essai. À l’instar de celui au profit de cinq villages du sud de la commune d’Ahnif (5000 foyers), et de deux villages de la commune d’El-Hachimia (1000 foyers). Les communes du versant nord-ouest sont aussi incluses dans le cadre des grands transferts du barrage ‘’Koudiat Acerdoun’’. Le rapport de la wilaya précise que le réseau d’eau potable des communes de Zbarbar, Mâala, Guerrouma et Bouderbalah, sera alimenté dès la semaine prochaine. À noter que l’ensemble de ces projets a été attribué aux entreprises publiques spécialisées dans l’hydraulique, via la procédure du gré à gré, et les délais de réalisation ont été respectés. Toujours selon le bilan de la wilaya, pas moins de 33 nouveaux châteaux d’eau avec une capacité globale de 26,500 M3, ont été inscrits dans le cadre de ce programme, et ce, afin de renforcer les capacités de stockage d’eau au niveau de la wilaya. «15 nouveaux réservoirs d’eau ont été réceptionnés et mis en service, au niveau des communes de Bechloul, El-Adjiba, Ouled Bouchia, Aïn-Lahdjar, Ouled Bellil, El-Adjiba, Ouled Rached et Aïn-Laloui. Les travaux de réalisation de 10 autres châteaux d’eau sont actuellement en cours de finalisation, et devront être mis en service à l’occasion de la cérémonie du 05 juillet prochain», lit-on dans le même document.

7 500 foyers nouvellement raccordés au sud de la wilaya

Autre le raccordement à l’eau potable, le bilan de la wilaya ajoute la mise en service, dès le 05 juillet prochain, du périmètre irrigué des plateaux d’Arrib (Aïn Bessem Ouest), sur une superficie cultivée de plus de 2200 hectares. L’opération de rénovation de la station de pompage et de transfert du barrage ‘’Tilesidt’’ sera aussi clôturée le même jour, la wilaya ajoute que : «Dans le cadre de la remise en valeur des terrains agricoles de la wilaya, l’opération de réhabilitation du périmètre irrigué des plateaux d’Arrib sera finalisée le 05 juillet prochain». Une superficie de plus de 2200 hectares sera touchée avec une capacité d’alimentation en eau de 10 millions M3 par an. La station de pompage et de transfert du barrage de Tilesdit alimentera, une fois mise en service, plus de 50.000 âmes des régions Est et Sud de la wilaya», lit-on dans le même rapport, qui ajoute que pas moins de 450 millions de DA ont été débloqués ‘’exceptionnellement’’ pour le raccordement de la ville de Bouira au système des grands transferts du barrage ‘’Koudiat Acerdoun’’. Les quantités d’eau, auparavant destinées à l'alimentation de la ville de Bouira, seront réservées ainsi, aux communes du sud et de l’est de la wilaya.

Oussama Khitouche