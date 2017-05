17 morts et 104 blessés en deux jours

Par DDK | Il ya 2 minutes | 1 lecture(s)

Les services de la gendarmerie nationale ont enregistré, depuis le début du mois de Ramadhan, plus de 30 accidents de la circulation routière qui ont causé la mort de 17 personnes et des blessures à 104 autres.

«Durant la journée du 28 mai, 16 accidents de la circulation routière, dont six mortels et 10 corporels, ont été constatés par les unités de la gendarmerie nationale, à travers 12 wilayas du pays», lit-on dans le communiqué rendu public, hier, par la cellule de communication de la gendarmerie nationale. Ces drames ont engendré le décès de huit personnes, des blessures à 45 autres et des dégâts matériels importants à 24 moyens de locomotion impliqués. L'accident le plus grave a été celui enregistré sur le chemin non classé menant à la commune de Sour-El-Ghozlane, au lieu dit Djebel Dira, circonscription communale de Sour-El-Ghozlane dans la wilaya de Bouira. «En amorçant un virage dangereux, le conducteur d’un véhicule léger, se dirigeant du lieu dit Djebel Dira vers la localité de Sour-El-Ghozlane, a perdu le contrôle de son moyen de locomotion qui s’est renversé», a indiqué le même document. Cet accident a occasionné le décès de deux occupants dudit véhicule et des blessures diverses à trois autres, qui ont été évacués à l’établissement sanitaire de Lakhdaria, où sont également déposés les corps des défunts. Une enquête est ouverte par les gendarmes de la brigade territoriale de Sour-El-Ghozlane. Un autre accident grave a été enregistré, sur le chemin non classé reliant le village de Abdelmoumen et la commune de Tizi-N’tlatha, au lieu dit Chorfa, circonscription communale de Tizi-N'talata (Tizi-Ouzou). «Un conducteur d’autocar, se dirigeant du village de Abdelmoumen vers le centre ville de Tizi Natlatha a perdu le contrôle de son véhicule qui s’est immobilisé contre un arbre», a encore ajouté le bilan de la gendarmerie nationale. Cet accident a occasionné des blessures diverses au conducteur, et à neuf passagers de l'autocar qui ont été évacués vers l’établissement sanitaire d’Ouadhia, où trois d’entre eux ont été transférés à l’hôpital de Tizi-Ouzou, où ils demeurent en observation médicale. Une enquête est ouverte par les gendarmes de la brigade territoriale d’Ouadhia. Par ailleurs, durant le premier jour du mois de Ramadhan, les mêmes services ont recensé 23 accidents de la circulation routière, dont sept mortels et 16 corporels, survenus à travers 15 wilayas du pays. Ils ont engendré le décès de neuf personnes, des blessures à 59 autres, et des dégâts matériels importants à 35 moyens de locomotion impliqués.

Samira Saidj