Marche des travailleurs de la SDE

Les travailleurs de la société de distribution de l’électricité et du gaz de Béjaïa ont renoué, hier, avec les actions de rue, en organisant une marche au chef-lieu de wilaya.

Tout au long de cette dernière, qui s’est ébranlée depuis le siège de la SDE jusqu’au siège de la wilaya, les manifestants ont scandé des slogans hostiles à leur direction, tout en réitérant leurs principales revendications. Des revendications liées notamment à l’abandon des poursuites judiciaires engagées à l’encontre de leurs délégués et leur réintégration dans leurs postes de travail. «Le directeur de la SDE de Béjaïa a décidé suspendre six délégués des travailleurs, affiliés au Snateg. Il l’a fait sans réunir au préalable le conseil de discipline, seul habilité à prononcer une aussi sévère sanction», dénonce l’un des délégués des travailleurs. Il ajoute : «Nous avons décidé de cette marche pour solliciter le wali à intervenir. Il doit savoir que nous sommes victimes de licenciements arbitraires et abusifs. Notre seul tort, c’est d’avoir osé réclamer nos droits». Dans une récente déclaration, la section syndicale Snateg de Béjaïa a dénoncé «les agissements de la direction ainsi que les sanctions abusives et provocatrices envers les six délégués syndicaux, en violation de l’article portant la protection de l’exercice du droit syndical de la convention collective de juillet 2009, et des autres articles de la loi 90/14 relative à l’exercice syndical». Tout en exigeant «la levée immédiate des sanctions à l’encontre de ces syndicalistes», la section de Béjaïa est décidée, est-il mentionné dans la déclaration, «à continuer le combat et à agir pacifiquement, en se référant aux lois de la République avec la mobilisation permanente de tous les travailleurs jusqu’à la satisfaction des revendications présentées par le syndicat». Il est à signaler que des sit-ins quotidiens sont observés par des travailleurs de la SDE de Béjaïa depuis maintenant des semaines. C’est dire que leur mobilisation ne faiblit toujours pas.

F. A. B.