«90% des entreprises du bâtiment à l’arrêt»

“Des centaines d’entreprises du bâtiment de la wilaya, représentant un taux avoisinant les 90%, sont en difficulté”, a indiqué, avant-hier, Berkane Mourad, président de wilaya de la Confédération nationale du patronât algérien

S’exprimant sur les ondes de la radio locale, M. Berkane déplore la situation de «ces entreprises qui ne sont pas payées depuis décembre dernier. Cette situation a entraîné le licenciement de milliers d’ouvriers», regrettera-t-il. L’intervenant a indiqué, dans le même sillage, que «la décision du Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, de régulariser la situation des entreprises en difficulté est un grand soulagement pour leurs gérants, mais le problème n’est toujours pas réglé à 100%, car entre-temps beaucoup de problèmes se sont entassés et la solution ne peut être effective pour tous et tout de suite», soulèvera-t-il. «Ces derniers mois, les chefs d’entreprises en difficulté sont dans le désarroi devant leur incapacité de régler les situations financières de leurs ouvriers et de s’acquitter de leurs taxes, impôts ou cotisations(…)», explique encore l’orateur. Ce dernier enchaînera en sollicitant une intervention rapide des pouvoirs publics, pour solutionner ce problème, «sans quoi on reviendra à la case de départ, comme si rien n’a été fait», a-t-il averti. L’autre problème soulevé par M. Berkane à trait aux coûts des matériaux de construction qui connaissent, selon lui, «une hausse vertigineuse». «Le prix du fer, à titre d’exemple, a atteint 15 000 DA la tonne !», s’exclame-t-il. En outre, il ajoute que «les chefs d’entreprises sont soumis à des tensions dans le travail avec les nouvelles procédures instaurées, dont on ignore le côté juridique». «(…) si on continue de cette façon, on risquera d’être poursuivis en justice. Nous exigeons des pouvoirs publics des éclaircissements concernant ces procédures, et proposons le dialogue, seul et unique solution, pour régler tous ces problèmes», conclut le même intervenant.

