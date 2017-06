Le ministère rassure

Par DDK | Il ya 1 heure | 146 lecture(s)

Selon le conseiller au ministère de l’éducation nationale, Chaib Draa, toutes les dispositions ont été mises en place, afin d’éviter les fuites de sujets durant les examens du brevet d’enseignement moyen (BEM), et celui du Baccalauréat. «Toutes les conditions humaines et matérielles ont été réunies pour assurer la réussite de l’examen du brevet d’enseignement moyen qui aura lieu, du 4 au 6 juin prochain». C’est ce qu’a affirmé, hier, le conseiller au ministère de l’éducation nationale, Chaib Draa, lors de son intervention sur les ondes de la chaine III de la radio nationale. En effet, afin de ne pas faire face au scénario des fuite de sujets, M. Chaib a assuré que le département de Nouria Benghabrit a mobilisé tous les moyens humains et matériels pour garantir le respect du règlement intérieur dans les centres d’examens. «Les centres où ont été élaborés les sujets ont été fortement sécurisés, afin d’éviter toute fuite éventuelle vers l’extérieur, une malheureuse expérience vécue, en 2016, laquelle nous a donné une leçon», a-t-il dit. Il a précisé également qu’il sera strictement interdit aux élèves de garder leur portable, prévenant que des fouilles au corps seront opérées pour faire respecter cette consigne. Le représentant du ministère de l’éducation a souligné qu’à la suite à l’examen du BEM, tout élève y ayant obtenu une notation de 10 ou davantage, sera déclaré admis à poursuivre son cursus scolaire en première année du secondaire. Les élèves n’ayant pas pu obtenir la moyenne, feront tous l’objet d’un rachat», a-t-il indiqué, avant d’ajouter : «il leur sera comptabilisé les notes obtenues lors du contrôle de leur dernière année de scolarisation, auxquels sera ajoutée celle obtenue lors de l’examen. Et si après avoir été divisée par deux, celle-ci se solde par une note de 10 ou plus, ces élèves seront alors déclarés admis». À retenir que 559.926 élèves qui sont attendus pour passer cet examen qui sera encadré par 500.000 personnels d’encadrement. Pour ce qui est des dispositions prises pour éviter la fuite de sujets de l’examen du baccalauréat, le même responsable a fait savoir que les autorités concernées ont mis en place plus de moyens pour sécuriser les sujets de cet examen. «Le gouvernement a mis les mêmes dispositions pour assurer le bon déroulement des examens de fin d’année, mais avec plus de moyens pour l’examen du baccalauréat», a-t-il dit. Il fait état, dans ce sillage d’un système de vidéo surveillance qui a été mis en place dans certains centres d’examens.

Samira Saïdj