34 455 élèves concernés à Tizi-Ouzou

Par DDK | Il ya 1 heure | 117 lecture(s)

La direction de l’éducation de la wilaya de Tizi-Ouzou enregistre pour l’année scolaire en cours, 13 800 candidats au BEM (7 240 filles et 6560 Garçons).

A cet effet et pour un meilleur déroulement de l’examen, l’institution a prévu une cinquantaine de centres d’examen. Le tout sera encadré par 2 779 surveillants, y compris les remplaçants pour parer à toute éventualité (Absence, retard…). Pour cet examen, 12 996 élèves composeront en tamazight. En ce qui concerne l’examen du BAC, le nombre d’inscrits à travers la wilaya est de 20 655 (12 201 filles et 8 754 garçons) qui seront répartis sur 70 centres d’examens et encadrés par 4 958 surveillants. Le nombre de candidats libres est de 6 055. Pour cet examen, il y a plus de candidats en tamazight, soit 15 447. Le nombre de candidats inscrits au niveau des maisons de redressement est de 101. Pour rappel, l’examen du BEM et prévu les 4, 5 et 6 juin, tandis que celui du BAC interviendra du 11 eu 15 juin.

M. A. Tadjer.