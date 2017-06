Un imam agresse un membre de l’association religieuse

Par DDK | Il ya 1 heure | 176 lecture(s)

La mosquée ‘’Bilal Ibn Rabah’’ du village Said Abid, relevant de la commune d’Aïn Lahdjar, à l’ouest de la wilaya de Bouira, a été le théâtre durant la soirée d’avant-hier mardi, d’une violente agression physique, perpétrée par l’imam de cette mosquée lui-même.

En effet, et selon des témoignages de certains fidèles qui s’apprêtaient à accomplir la prière des Tarawih, l’incident a eu lieu vers 21 h à l’intérieur même du lieu-saint, suite à une altercation verbale entre l’imam âgé de 35 ans et un membre de l’association religieuse de cette mosquée âgée de 38 ans. La victime a en effet reçu plusieurs coups violents, et n’a dû son salut qu’à l’intervention des fidèles, témoins de cette scène. Les motifs de cette dispute restent inconnus, mais selon les habitants de ce village, le malentendu entre l’imam de la mosquée et les membres de l’association religieuse ne date pas de cette soirée. Dans une requête adressée au directeur des affaires religieuses de la wilaya et au wali de Bouira, les villageois ont réclamé l’intervention des responsables de la wilaya, pour mettre un terme ‘’au climat d’anarchie qui règne dans cette mosquée depuis plusieurs mois’’. Ils ont aussi réclamé la mise en place d’une commission d’enquête ministérielle. À noter pour la fin, que la victime de cette agression a introduit une plainte auprès des services de sécurité contre l’imam pour coups volontaires et agression.

O. K.