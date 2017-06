Grand défilé projeté !

Par DDK | Il ya 1 heure | 138 lecture(s)

Le programme des festivités pour la célébration du 5 Juillet à Bouira s’annonce consistant.

En effet, M. Mouloud Chérifi, wali de Bouira, voudrait selon son entourage un programme qui sorte de l’ordinaire. Pendant quatre jours, du 1er au 4 juillet prochain, la ville sera pavoisée aux couleurs nationales. Il y aura diffusion de l’hymne national, de chants patriotiques, de discours révolutionnaires et, bien sûr, du folklore. Mais le clou de ces festivités sera ce grand défilé qui prendra en enfilade le boulevard Zirout Youcef à partir de Harket (sortie ouest de la ville vers Aïn Bessem), pour déboucher au niveau du nouveau parking, ex-place de l’ancienne cité Hadjila Aïnouche. Ce défilé, au caractère épique, est inédit. Il s’ouvrira par une parade de motards, d’anciens moudjahidines, d’éléments de l’ANP, de la gendarmerie nationale, de la sûreté nationale, de la protection civile et de l’administration pénitentiaire, suivie de carrés formés par des groupes folkloriques du personnel des travaux publics, de l’autoroute (AGA et ANA). À ce propos, le wali, expliquait avant-hier, lors d’une réunion du comité d’organisation, élargi aux membres de l’exécutif, que le but de ces cérémonies est de «mettre en valeur la grandeur du pays et de la nation». Aussi, il exhorte à ne ménager aucun effort, pour la réussite de cet événement. Ces parades, qui dureront 3 heures, se poursuivront avec le défilé du personnel de l’hydraulique, de l’ANBT (Barrages), de l’ONA et de l’ADE. Les athlètes médaillés ainsi que quelque 5 000 jeunes filles et garçons, parmi les adhérents des établissements de jeunes, leur emboiteront le pas. Viendront ensuite, dans cet ordre protocolaire, les employés de la poste, les facteurs, avec les moyens matériels, dont dispose ce service public. À signaler que l’intervention du wali a porté sur la nécessité de souligner «les importants progrès réalisés dans ce domaine sensible, grâce aux nouvelles technologies». Un intermède composé d’une fantasia s’intercalera entre les parades suscitées et celles de l’environnement, et Nadhif, des troupes folkloriques, des directions du sport, de l’énergie (Naftal et Sonatrach), de l’habitat, (OPGI, AADL ENPT, AFW), des transports, du CTC, des laboratoires, du club d’équitation, de la santé, de l’éducation, de la formation professionnelle, des affaires religieuses, de l’action sociale, de l’ODEJ, du tourisme et l’artisanat, du dispositif d’emploi de jeunes et enfin, fermant le banc, les collectivités locales. En somme, le boulevard Zirout Youcef verra, pendant trois heures, couler, tel un fleuve, 35 carrés ou passages arborant les couleurs nationales. Il est prévu, pour les illuminations de ces journées, des feux d’artifice qui seront tirés toutes les 15 minutes, en sus d’un lâcher de ballons et colombes. Aussi, une tribune officielle de cent places sera dressée devant le siège de la wilaya du haut de laquelle les autorités civiles et militaires de la wilaya, ainsi que leurs hôtes, pourront suivre et apprécier ces parades. Il faut préciser que les 23 «passages», réservés aux secteurs économiques de la wilaya, paraderont avec des moyens motorisés, renseignant sur les activités qu’ils développent dans leur domaine respectif de la wilaya. À souligner, dans la foulée, que des écrans géants, installés sur les places publiques de la ville, permettront de suivre ces défilés et cérémonies. En outre, le wali table sur la participation de personnes d’autres wilayas, «pour rehausser davantage le caractère solennel de ces cérémonies». À noter, pour la fin, qu’un programme comportant des inaugurations et d’autres cérémonies à travers toute la wilaya de Bouira marquera cette journée historique.

Aziz Bey