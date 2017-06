Un homme retrouvé mort

Par DDK | Il ya 31 minutes | 64 lecture(s)

Dans la soirée d’avant-hier, après le F’Tour, la brigade de gendarmerie de Draâ El-Mizan a été alertée de la découverte d’un homme mort, chez lui, au village Chérifi, au Nord-est du chef-lieu de la commune d’Aït Yahia Moussa, limitrophe de la commune de Timezrit (Boumerdès).

Renseignement pris, il s’agit du dénommé C A, âgé de 56 ans, retrouvé mort par ses proches. Le défunt vivait seul et souffrait de nombreuses maladies telles le diabète et l’hypertension, indiquent ses proches. Le corps a été évacué par la protection civile vers la morgue de l’EPH Krim Belkacem de Draâ El-Mizan pour l’autopsie d’usage afin de déterminer les causes exactes du décès.

Essaid Mouas