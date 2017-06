Dynamiser le secteur de l'énergie

Par DDK | Il ya 31 minutes | 73 lecture(s)

Le wali de Boumerdès, Abderrahmane Madani Fouatih, a exprimé sa vision de la gestion du secteur de l’énergie, mercredi dernier, en milieu d’après midi, lors du conseil de wilaya consacré à ce thème précis. «Coordonnez vos efforts pour l'élaboration, le plus tôt, possible d'une carte énergétique de la wilaya, car je veux une vision globale des problèmes de ce secteur». C'est ce qu'a recommandé ce commis de l'État aux chefs de daïras et cadres de la direction concernée. Intervenant après la présentation d'un long exposé sur la situation énergétique dans cette wilaya, il a lancé : ''L'exposé d'aujourd'hui, moins méthodique que les précédents, ne présente que des généralités, alors qu'on attendait plutôt des chiffres précis sur les besoins de chaque agglomération». En effet, le rapport de la direction de l'énergie estime les taux de couverture en gaz naturel et en électricité, respectivement à 60% et 99%, sans donner des précisions concernant les moult retards des projets énergétiques au niveau de nombreuses communes. Le premier responsable de l'exécutif départemental insistera, en fait, sur l'application de deux feuilles de route. L'une basée sur une connaissance précise des besoins de la population en gaz et électricité, l'autre sur l'amélioration des prestations au niveau des stations-services. «Sur les 106 dossiers de postulants à l'installation de telles infrastructure que j'ai trouvés dans cette wilaya, seulement 48 ont été traités. Chose pratiquement inadmissible, au vu de la faiblesse de la couverture en gaz, notamment à l'est de la wilaya», déclare-t-il. «Se soucie-t-on, tout au moins, de la disponibilité des bouteilles de gaz butane au niveau des stations des différentes localités ?», s'est interrogé le wali. ''On y pense en hiver'', lui a répondu malicieusement quelqu'un dans la salle. «Nous n'avons pas encore connu le gaz de ville», a clamé un élu de la commune d’Ammal lors du même conclave. A signaler que les projets d'adduction au gaz sont inachevés au niveau d'une dizaine de municipalités, situées pour la plupart à l'est et au sud-est de Boumerdès, pour manque de financement ou d’opposition des propriétaires terriens. ''Faîtes l'étude, au cas par cas, des différents blocages de ces projets dans des réunions spéciales, avec proposition des solutions», a t-il encore recommandé à ses subalternes. L'installation de nouvelles stations-services s'avère nécessaire, d'autant que le réseau gazier ne s'est pas encore étendu, à toutes les centaines de nouvelles cités récemment construites, y compris à la périphérie du chef-lieu de la wilaya et d'autres grands centres urbains, a relevé le directeur de la construction et de l'urbanisme. «Il s'agit de retenir, pour de tels projets, les dossiers des particuliers ayant présenté un cahier de charges correct», a tenu à souligner le wali. «De nombreuse stations, dans cette wilaya, sont dépourvues de sanitaires, de cafétéria, de restaurant et de salle de prière, s'est- il offusqué. En plus des commodités qu'elles assurent nécessairement aux clients, le wali exige que ces stations-services soient non seulement embellies, mais aussi et surtout installées dans des endroits convenables… Concernant l'aspect économique, il insistera sur la vente des produits demandés par les automobilistes, ajoutant avec, un brin de pessimisme, qu' «on n'a pas encore pensé à installer des métronomes pour éviter tout vol».

Salim Haddou