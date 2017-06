Le plan anti-incendies déclenché

Par DDK | Il ya 30 minutes | 95 lecture(s)

Avant-hier jeudi, la Conservation des forêts de la wilaya de Tizi-Ouzou a officiellement mis en place le dispositif anti-incendies, a-t-on appris du conservateur des forêts, M. Tabti Moussa.

Il y a lieu de souligner que Tizi-Ouzou est la troisième wilaya à l’échelle nationale ayant enregistré le plus d’incendies, avec 2786 hectares parcourus par le feu l’année dernière, après Sidi Bel Abbes et Béjaïa. La conservation des forêts de la wilaya s’est attelée, dès la fin de la saison estivale passée, à préparer «cette opération d’envergure (plan anti-incendie, ndlr) en prévision de la saison en cours» lancée, donc, depuis jeudi, comme l’a indiqué ledit responsable. Une opération qui consiste, selon lui, à «réparer des points d’eau, faire les tranchées, pour empêcher la traversée du feu, aménager les pistes, préparer les équipes d’intervention et les véhicules…». Concernant ce dernier point, le conservateur des forêts a indiqué qu’à leur niveau, ils disposent de 9 véhicules (intervention et accompagnement), en sus de deux autres, dépendant du parc du Djurdjura au niveau d’Aït Ouabane, et Tala Guilef, disposant d’une citerne de 650 litres chacun. S’agissant du dispositif humain prévu pour ce plan anti-incendie, qui s’étalera sur cinq mois, mais qui pourra, faut-il le noter, être «prolongé» eu égard au décalage des saisons, le responsable a fait état de 127 agents forestiers, ainsi que 70 saisonniers, recrutés spécialement pour la période indiquée. Pour l’opération de détection des incendies - qui est la première étape dans la chaîne d’intervention - la conservation des forêts dispose de neuf postes opérationnels, qui œuvrent à cet effet. Les équipes d’intervention, qui s’élèvent à 9, sont composées chacune de trois éléments : un chauffeur et deux ouvriers. «Si besoin est, elles sont appuyées par les forestiers», précise-t-on. Un effectif et des moyens jugés «insuffisants» par le premier responsable de ce secteur dans la wilaya qui compte, toutefois, sur «la coopération et la vigilance des citoyens pour faciliter la tâche». D’ailleurs, il a spécifié que la partie Nord de la wilaya, à savoir du côté d’Aïn El Hammam et Iferhounène, est «délaissée». Pour une meilleure couverture, la conservation des forêts a réparti la wilaya en 5 zones. La première, celle de Tigzirt, englobe les daïras d’Azeffoun, Makouda, et Ouaguenoun. Celle d’Azazga, englobe le tout Bouzeguène. Larbaâ Nath Irathen recouvre, quant à elle, les daïras d’Iferhounène, Aïn El Hammam, Larbaâ Nath Irathen, Tizi-Rached, Ouacif et Beni Yenni. La région de Draâ El-Mizan couvre Boghni, Tizi Gheniff, Draâ Ben Khedda, et Tizi-Ouzou. La dernière concerne la daïra de Béni Douala. S’agissant des régions où le risque d’incendies est le plus élevé, la conservation a précisé que «sur les 67 communes de la wilaya, 20 sont à haut risque». Il s’agit, entre autres, de Zekri, Iflissen, Tigzirt, Idjer, Aqarou, Boghni, Aghribs, Aït Chafaa, Bouzeguène… Ce paramètre est déterminé selon des statistiques établies sur 10 ans, voire plus, et qui reposent sur deux principaux éléments, à savoir «la répétitivité des incendies dans une zone donnée, et leur ampleur», a-t-on expliqué. «Ce sont ces données, justement, qui nous permettent d’établir la carte de l’année en cours, et qui nous a permis de mettre en place le plan anti-incendie», a-t-il ajouté. Revenant au bilan de l’année dernière, l’on a précisé que la superficie des forêts parcourue par le feu est de 691 ha, celle des maquis s’élève, elle, à 763 ha. Quant à celle de la broussaille, elle est de l’ordre de 983 ha. Concernant les daïras les plus touchées, toujours selon le bilan de l’année dernière, arrive, en première position, celle d’Azeffoun, avec 31% de superficie parcourue par le feu, suivie de celles d’Azazga et Tigzirt avec respectivement 24% et 18 % de surfaces ravagées par les flammes. En outre, le responsable dans la conservation a mis en exergue le facteur humain, comme étant «le principal déclencheur d’incendies, en sus de la négligence».

Kamela Haddoum.