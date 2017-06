Le DSP veut rattraper le retard

Par DDK | Il ya 31 minutes | 111 lecture(s)

Mise en service déjà en 2002, l’équipe d’hospitalisation à domicile, relevant du secteur public a pris en charge seulement 141 malades à ce jour, a-t-on appris du Dr Hamici, directeur de la santé, de la population et de la réforme hospitalière de la wilaya de Béjaïa.

Toutefois, et devant le besoin qui se fait ressentir de plus en plus, la formule de l’hospitalisation à domicile, appelée aussi soins à domicile, qui requiert la mobilisation d’équipes médicales mobiles, constitue désormais «un axe stratégique de la politique de soins et d’humanisation au niveau de la wilaya», a affirmé notre interlocuteur. La direction de la santé et de la population de Béjaïa a procédé à la mise en place d’équipes ou de services, chargés des soins à domicile, au niveau des huit établissements publics de la santé de proximité (EPSP) que compte la wilaya. «Cette activité sera étendue (incessamment) aux autres établissements hospitaliers», a rassuré le premier responsable du secteur de la santé de la wilaya de Béjaïa. Par ailleurs, le Dr Hamici, très optimiste quant à la réussite de cette formule de soins, qui nécessite la formation d’un personnel spécialisé, a déclaré qu’une expérience a été réalisée sur le terrain, par la prise en charge des moudjahidines et veuves de chahids. «Nous avons pris en charge dans le cadre de cette expérience 187 moudjahids et veuves de chahids. Nous allons l’élargir à d’autres malades», a promis le Dr Hamici. Les patients concernés par cette formule d’hospitalisation à domicile sont particulièrement ceux atteints de maladies chroniques ainsi que les personnes âgées. L’un des avantages ou des intérêts de cette formule de soins est de permettre, notamment l’allègement de la pression sur les hôpitaux. Cette formule apportera aussi un grand soulagement aux patients et à leurs familles. À noter que l’investissement dans le domaine de l’hospitalisation à domicile a été ouvert en Algérie au secteur privé en vertu d’un décret promulgué en 2015. Dans un autre chapitre, nous apprenons de même source que le nombre de consultations de médecine générale réalisées durant l’exercice 2016, dans le secteur public s’élève à 1 276 774, alors que celui des consultations spécialisées est de 122 871. Concernant les consultations spécialisées, le Dr Hamici a affirmé que ces dernières «ont été externalisées à travers toute la wilaya, où 25 spécialités sont organisées dans 20 polycliniques».

Boualem S.