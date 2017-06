Réjouissante constante hausse

Par DDK | Il ya 25 minutes | 21 lecture(s)

La wilaya de Bouira s’illustre comme chaque année dans différentes filières de l’agriculture, et pour cette année encore, la palme en matière de production de viande blanche lui revient.

Selon M. Djoudi Ganoun, directeur des services agricoles de la wilaya «Bouira en matière de production de viandes blanche est toujours classée entre la 1ère et la seconde place au niveau national, en fonction bien sûr de l’offre et de la demande du marché. Nous avons trois bandes annuellement mais généralement Bouira est toujours classée 1ère dans ce secteur. Nous avons exactement 1.282 poulaillers de chair agréés, en plus de ceux qui travaillent au noir. Sur ces poulaillers agréés, nous en avons recensés plus de 800 pleins en production. L’effectif dépasse les 03 millions de sujets, et pour la production, on a presque 70.000 quintaux produits mensuellement. Pour la ponte c’est la même chose, on a presque 670 poulaillers agrées pour un effectif global de presque 2.200.000 sujets, on a une production en œufs mensuellement de 54 millions d’unités. Ainsi, la production de viandes blanches (dindes et poulets) est estimée à quelques 500.000 quintaux annuellement», affirme M. Ganoun. Il est à déplorer toutefois qu’au niveau de la wilaya de Bouira, il n’existe toujours pas d’unités de transformation pour les produits avicoles. Seuls des abattoirs et des tueries permettent l’abattage et le conditionnement avant que les produits ne soient dirigés vers le marché pour la consommation. À noter que le complexe avicole d’un privé à El Hachimia est en exploitation depuis début mars dernier et qu’il dispose de 570.000 sujets, répondants aux normes techniques de hautes performances. Un investissement qui contribue au développement de la filière et également au développement de l’économie algérienne. Concernant la production laitière, les services de la DSA de Bouira indiquent qu’elle atteint allègrement les 70.000.000 de litres. Toutefois, la collecte reste en deçà des attentes et ne dépasse guère les 34%. «Le lait qui n’est pas collecté et utilisé par les crémeries ou pour la consommation familiale. Il y a même du lait qui est vendu hors de la wilaya, et se retrouve hors circuit de collecte. C’est pour ça que notre politique est d’encourager la création de laiteries de transformation pour pouvoir ramasser le maximum de lait. Au niveau de la wilaya nous ne possédons que deux unités de laiteries, une à Bouira et l’autre à Kadiria, mais ces derniers jours il y a eu l’ouverture de deux autres unités, une à Sour El Ghozlane et l’autre à Toghza. L’Etat en matière de production laitière a fait des efforts dans le soutien de la production, la collecte et la transformation, l’Etat intervient à hauteur de 12 da pour la transformation, plus les deux dinars versés à l’agriculteur ainsi que les 04 et 05 dinars pour le collecteur et le transformateur. Pour cela nous encourageons l’investissement dans le créneau transformation. La wilaya ne dispose d’aucune fromagerie actuellement et c’est dommage», indique M. Ganoun. Par ailleurs, et vu l’importance de l’élevage caprin dans la wilaya, surtout en zones de montagne, zones qui représentent 30% de la superficie agricole, et zones de prédilection pour l’élevage caprin, il n’est pas impossible que des fermes d’élevages voient le jour pour justement cerner cette filière en récoltant du lait qui serait utilisé dans les fromageries. Des unités qui n’existent toujours pas au niveau de la wilaya de Bouira : «Nous encourageons les agriculteurs et les jeunes promoteurs à investir dans la filière de l’élevage caprin. Il faudrait créer des fermes d’élevage de caprins et avec ces fermes, il y aura automatiquement des fromageries qui seront créées pour absorber la production laitière et son circuit commercial. Plusieurs jeunes nous ont d’ailleurs sollicités pour des formations dans le domaine, et nous les avons orientés au niveau de certains instituts en dehors de la wilaya, ou ils ont été formés spécialement dans ce but», expliquera le DSA de Bouira.

Hafidh Bessaoudi