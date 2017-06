Le coup de colère du wali contre le maire et le chef de daïra

Par DDK | Il ya 26 minutes | 22 lecture(s)

Au cours de sa sortie d’hier, le wali a improvisé une halte au niveau du jardin public du quartier ‘’Zerrouki’’ du centre-ville de Bouira, ou il lancera une importante campagne de nettoyage et de désherbage.

Sur place, il n’a pas hésité à blâmer les responsables locaux, à leur tête le maire et le chef de la daïra de Bouira, à propos du retard de lancement de cette opération au niveau de ce jardin, surtout qu’il n’a pas été inscrit dans le cadre des grandes opérations de nettoyage, initiées depuis le mois de mars dernier : «Je me demande pourquoi vous ne prenez jamais d’initiatives ? Cette situation je l’ai sue via la presse, et heureusement que nous nous sommes rattrapés ! Vous attendiez quoi pour prendre en charge ce jardin ?», s’est-ils emporté face au maire et au chef de la daïra de Bouira. Le premier magistrat de la wilaya, ordonnera à ces mêmes responsables, d’affecter un gardien pour ce jardin et de veiller à son entretien : «Vous êtes au moins 23 élus à l’APC de Bouira, et vous ne pouvez pas déléguer quelqu’un pour ce jardin? Les familles et les enfants de ce grand quartier n’ont pas où aller durant ce mois de Ramadhan !», A-t-il ajouté. Pour rappel, cet espace public qui dispose d’un stade matico et d’un grand espace de détente, était complètement ignoré par les autorités locales, et commençait à afficher des signes de dégradations et de détériorations.

O. K.