«Le tourisme à Tikjda est l’avenir de la wilaya»

Par DDK | Il ya 25 minutes | 24 lecture(s)

Le wali de Bouira, M. Mouloud Chérifi, a effectué, hier, une visite de travail et d’inspection au niveau du site touristique de Tikjda, sur les hauteurs de la commune d’El-Esnam, à l’Est de la wilaya de Bouira.

Au cours de cette sortie, le wali, accompagné du président de l’APW et des responsables locaux, s’est enquis de l’avancement des travaux de réalisation d’un stade olympique, au profit du Centre national des sports et loisirs de Tikjda (CNSLT). Sur place et après avoir reçu des explications sur le projet en question, M. Chérifi a insisté pour la réalisation d’un parking automobile et l’installation d’un cercle végétale avec la plantation d’arbres autour du futur stade. Il insistera, également, pour le renforcement des ressources en eau et le raccordement des équipements de ce stade à l’eau potable, pour les besoins des sportifs : «Il faudra installer un parking automobile juste à proximité du stade. Choisissez, de préférence, une assiette non-plantée pour éviter la destruction d’arbres ! Ensuite, il faudra penser aux ressources en eau, en raccordant le stade à l’eau courante pour les besoins des sportifs», a-t-il déclaré. M. Chérifi, qui s’est félicité de l’aboutissement de ce projet, tant attendu par les responsables du CNSLT, a aussi rappelé l’importance du futur stade, pour la promotion de la destination touristique de Tikjda, pour les touristes comme pour les sportifs : «Après la réception du stade, le CNSLT sera en mesure d’accueillir des équipes professionnelles nationales et même de l’étranger. La valeur du projet sera rentabilisé en quelques années seulement», a-t-il déclaré. Pour rappel, une assiette de terrain pour abriter ce stade a été choisi au mois de mars dernier, et le projet a été inscrit grâce à une subvention du ministère de la Jeunesse et des sports. Toujours à Tikjda, le premier magistrat de la wilaya s’est rendu au chalet du CAF, une structure relevant de la gestion du CNSLT. M. Chérifi y a supervisé les travaux de réhabilitation de l’étanchéité actuellement en cours, mais aussi les travaux de la réhabilitation de l’ancienne piscine du chalet qui touchent actuellement à leur terme. Selon le directeur général du CNSLT M. Smail Meziani, la future piscine, équipée de chauffage, sera mise en service juillet prochain. M. Meziani fera part, aussi, des travaux d’aménagement d’une terrasse et d’un terrain pour les pique-niques au niveau du même site. Suite à la demande du DG du CNSLT pour le renforcement des ressources en eau du centre, le wali accordera un transfert d’un ancien château d’eau sis à Tikjda d’une capacité de 5000 M3. Le DG du CNSLT s’est engagé à prendre en charge les travaux de réfection du réservoir en question. Au cours d’un bref point de presse, organisé en marge de cette visite, le wali a tenu à saluer «les efforts des autorités locales pour le déblocage des projets d’investissement touristiques au niveau de Tikjda». M. Chérifi s’est également engagé à ‘’poursuivre les efforts pour l’aboutissement de l’ensemble des projets à Tikjda, qui est l’avenir de toute la wilaya’’. Interrogé par sur le dossier de la réhabilitation des remontées mécaniques de Tikjda, M. Chérifi a assuré que ce projet est actuellement à sa deuxième phase et sera prochainement pris en charge par le ministère du Tourisme : «La commission technique, composée de plusieurs départements, a conclu son rapport, après un travail de 4 mois. Nous avons, après ce rapport, établi un cahier de charges actuellement au niveau du ministère. Nous allons suivre ce dossier jusqu’à son aboutissement’’ a-t-il signifié.

Oussama Khitouche