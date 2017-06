33 plages autorisées à la baignade

Par DDK | Il ya 26 minutes | 28 lecture(s)

C’est à partir de la plage des Hammadites, dans la commune de Tichy, que le coup d’envoi de la saison estivale 2017 a été donné, jeudi dernier, par les autorités locales, à leur tête le wali Mohamed Hattab.

Au total, 33 plages sur les 46 que compte le littoral bédjaoui s’étalant sur plus de 100 km, sont autorisées à la baignade. Notons que c’est le même nombre de plages ouvertes aux estivants l’année dernière. Néanmoins, M. Hattab a réitéré dans une courte allocution prononcée à cette occasion, en présence des élus locaux, des directeurs de son exécutif et du mouvement associatif, qu’il veillera lui-même à ce que la quinzaine de plages fermées à la baignade pour diverses causes (déversement des eaux usées, manque d’aménagement, etc.) seront ouvertes aux baigneurs la saison estivale prochaine. «Seulement 33 plages sont ouvertes à la baignade sur les 46 dont dispose la wilaya. Nous allons œuvrer pour que les plages restantes soient ouvertes aux estivants dès la prochaine saison estivale», a-t-il promis. Par ailleurs, et pour permettre aux estivants, attendus en force sur les plages bédjaouies, de passer des vacances agréables, la direction du tourisme, en collaboration avec la DJS, a mis les bouchées doubles dernièrement pour nettoyer certaines plages des côtes Est et Ouest, ouvertes à la baignade. Pas moins de 3 000 jeunes adhérents aux établissements de la DJS (ODEJ, CSP, maisons de jeunes) ou membres d’associations œuvrant pour la protection de l’environnement ont été mobilisés pour débarrasser ces plages de leurs saletés et immondices. Une opération de nettoyage de grande envergure qui évitera aux estivants de se retrouver au milieu de sachets, canettes de bières, bouteilles en plastiques, cartons, branches d’arbres, verres, déchets ferreux et autres détritus. Des centaines de sacs poubelles ont été remplis par ces jeunes volontaires, armés d’une bonne volonté. Pour sa part, et pour assurer la sécurité des baigneurs, la protection civile de Béjaïa a recruté quelque 360 surveillants de baignade saisonniers. Ils seront assistés dans leur travail par une soixantaine de maîtres-nageurs, sauveteurs professionnels de la protection civile et des plongeurs autonomes professionnels. En outre, des équipements consistant en 10 embarcations pneumatiques, 4 semi-rigides, des kits de sauvetage individuels et des ambulances, entre autres, seront mobilisés pour la couverture des 33 postes de secours de la Protection civile.

Boualem S.