Plaidoyer pour l’introduction de tamazight dans la publicité

Par DDK | Il ya 1 heure | 176 lecture(s)

Pour que l’officialisation de Tamazight ne soit pas une «diversion identitaire», et ne reste pas au stade de déclarations sans lendemain, un collectif de citoyens de la wilaya de Béjaïa, renfermant en son sein des militants de divers horizons, qui se disent «investis volontairement dans la promotion de la langue et culture amazighes», vient de saisir par une pétition plusieurs grandes entreprises algériennes pour les convaincre «d’intégrer la langue amazighe, dans les différents segments de (leur) stratégie de communication publicitaire».

«Ayant constaté une présence timide, voire insignifiante de tamazight dans le paysage publicitaire algérien, alors même que cette langue est officielle depuis plus d’une année, nous avons pris l’initiative de vous écrire, ainsi qu’à d’autres firmes, dans l’espoir de vous persuader du bien-fondé et de la nécessité d’intégrer ce chainon fondamental de la société algérienne dans vos stratégies publicitaires», lit-on dans le document, adressé par ce collectif à une quinzaine d’entreprises œuvrant particulièrement dans l’agroalimentaire. Concrètement, les signataires de cette pétition, dont des enseignants de tamazight, étudiants, directeurs d’écoles, artistes, journalistes et parlementaires, demandent aux patrons des entreprises saisies «d’insérer tamazight dans l’étiquetage de tous vos produits écoulés sur le territoire national, sur les panneaux, affiches et spots publicitaires (picturaux, radiophoniques et télévisuels), ainsi que sur les enseignes et autres équipements et supports que vous distribuez à vos partenaires commerciaux (restaurants, cafés, supérettes…». Par ailleurs, ce collectif recommande aux responsables de ces entreprises l’usage des caractères latins, pour plus d’efficacité et garantir la compréhension des messages publicitaires écrits par les consommateurs. «Pour que ce projet soit efficacement mené, et pour des considérations de compréhension et de cohérence, nous vous suggérons d’utiliser la transcription latine, étant donné que c’est pour ces caractères que l’Etat a opté pour l’enseignement de tamazight à l’école et à l’université», a-t-on plaidé. Ce collectif, qui compte des enseignants et spécialistes en tamazight, se dit prêt à accompagner, en ce qui concerne l’aspect, les entreprises voulant intégrer la langue de Mammeri dans sa stratégie de communication. Pour persuader ces entreprises d’accorder à tamazight la place qui lui sied au même titre que l’arabe, ce collectif leur rappelle que de millions de leur consommateurs sont berbérophones. «Cela ne serait que justice rendue aux millions de vos consommateurs qui s’expriment en tamazight, et ne manquerait par ailleurs pas de renforcer par là-même votre image de marque auprès de vos clients. En même temps, en acceptant d’ouvrir vos bras à tamazight, vous contribueriez, non seulement à la promouvoir, mais aussi à consolider les constantes nationales du pays dont l’amazighité est l’un des piliers fondamentaux». Abondant dans ce même sens, les rédacteurs de ce document soulignent pour encourager ces entreprises que plusieurs sociétés «ont déjà franchi le pas, en consacrant une place importante pour tamazight dans leurs stratégies de communication publicitaire». En outre, ce collectif n’a pas manqué de joindre à sa pétition, qui a accueilli pour le moment une cinquantaine de signatures, des photos de panneaux et autres supports publicitaires transcrits en tamazight.

Boualem Slimani