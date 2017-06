«L’enquête est toujours en cours»

Par DDK | Il ya 1 heure | 144 lecture(s)

La sûreté de wilaya de Bouira a mobilisé près de 1172 policiers, dans le cadre de la sécurisation des examens de fin d’année (5ème, BEM et BAC) et du mois de ramadhan.

C’est du moins ce qui a été indiqué hier, lors d’une conférence de presse, animée conjointement par les chefs de la voie publique et de la police judicaire. Abordant les examens de fin d’année, le commissaire Kaci Hannache dira qu’un dispositif spécial a été mobilisé par la police pour sécuriser les centres d’examens et leurs alentours. Selon lui, le dispositif consiste en le déploiement d’agents de l’ordre au niveau des centres et aussi la mise en place de patrouilles mobiles dans les alentours. S’agissant de l’examen de la 5ème année, le commissaire indiquera que 571 policiers ont été mobilisés pour sécuriser les 112 centres d’examens à travers la wilaya de Bouira. Au niveau de la ville, pas moins de 161 agents ont été affectés dans les 26 centres d’examens. À propos du déroulement de cet examen, M. Hannache a indiqué qu’aucun incident n’a été signalé, et que les épreuves se sont passées dans de bonnes conditions. Concernant les examens du BEM, qui ont débuté dimanche dernier, l’officier a avancé un chiffre de 222 policiers mobilisés pour sécuriser les épreuves, dont 38 à Bouira-ville. Pour le BAC, ce ne sont pas moins de 379 agents de l’ordre, dont 52 au chef-lieu de wilaya qui sont réquisitionnés le 11 juin prochain à travers la wilaya. Revenant sur le dispositif spécial ramadhan, le chef de service de la police judicaire, Rabah Laineche, a précisé que la PJ est fortement mobilisée à l’occasion du mois sacré, particulièrement durant les soirées, et les agents de l’ordre ont pour mission de sécuriser les lieux publics et les espaces de détente. Selon ce commissaire de police, le dispositif policier a été renforcé à l’occasion de ce mois de ramadhan et les éléments veillent à la sécurité des personnes jusqu’à une heure tardive de la nuit. Le même officier a aussi évoqué une lutte sans relâche contre le commerce informel, qui a tendance à proliférer devant les mosquées. À propos de la criminalité, le commissaire de police dira que celle-ci est en nette régression. Selon lui, le vol de véhicules et par effraction à Bouira ont nettement diminué ces dernières années. Pour cet officier, ces phénomènes ont été éradiqués à près de 90%. Sur le plan des accidents de la route, la police a précisé que cinq (05) accidents ayant engendré huit (08) blessés ont été recensés durant la première semaine du mois de ramadhan. Questionné à propos du dossier Badreddine, l’enfant d’Ain Bessem disparu il y a plus d’une année, le chef de service de la PJ a fait savoir que l’enquête est toujours en cours, et que la police explore des pistes et y travaille toujours. Sur une question concernant la menace terroriste, le même officier n’a ni confirmé ni infirmé une telle hypothèse, et s’est juste contenté de dire que la police est très présente sur le terrain à travers ces patrouilles mobiles et barrages filtrants, et elle est prête à intervenir.

Djamel Moulla.