L’affaire dite Meloui enfin jugée

Par DDK | Il ya 1 heure | 159 lecture(s)

Le procès qui oppose l’homme d’affaires algérien Meloui Mohamed Said à ceux qui avaient bloqué ses conteneurs de marchandises au port de Béjaïa et tenté de l’assassiner, au début des années 2000, s’est enfin tenu, dernièrement, après moult reports, au tribunal correctionnel de Béjaïa.

Le verdict a été prononcé le 1er juin. Les adversaires de Meloui Mohamed Said sont au nombre de 10 dont 7 étrangers. Les trois Algériens : G S, M A et B M ont été condamnés à 3 années de prison chacun et au remboursement d’un milliard 400 millions à la victime, en plus des dommages et intérêts. Quant aux étrangers, 3 Belges, 1 Sénégalais et 1 Marocain, ils ont été condamnés par un tribunal européen, selon les déclarations de la victime, «à 5 années de prison chacun» et à lui «rembourser 400 000 euros». Pour ce qui est des deux autres accusées, un Mauritanien et un Libyen, ils sont, toujours d’après la victime, activement recherchés par Interpol. Au moment des faits, cette affaire avait fait les choux gras de la presse locale. L’homme d’affaires avait fait l’objet d’un guet-apens qui lui a été tendu sur la route qui mène de M’Scisna à Seddouk, dans la wilaya de Béjaïa. Selon ses dires, sa voiture aurait été perforée de 54 balles de différents calibres qui ont toutes été remises aux mains de la police. Toujours selon ses déclarations, il aurait aussi fait l’objet d’une deuxième tentative d’assassinat en Belgique, alors que son fils aurait échappé à un guet-apens à Alger. Cette double tentative d’assassinat, commanditée, selon lui, par une mafia internationale, est sous tendue par une somme de 86 milliards de centimes de dommages et intérêt qu’on devait lui verser.

B. Mouhoub