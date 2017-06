L’échéance fixée au 20 juillet

Par DDK | Il ya 1 heure | 133 lecture(s)

Le wali de Bouira a effectué, hier matin, une visite de travail qui l’a mené à la commune de Sour El Ghozlane, à une quarantaine de kilomètres au sud de la wilaya.

Sur place, le wali a reçu des explications sur le programme du raccordement des communes de cette daïra à l'eau potable via le système des grands transferts du barrage Koudiat Acerdoun. Ainsi et selon les chiffres présentés par la direction des ressources en eau (DRE), ce projet, lancé au mois de janvier 2016, touche à son terme avec un taux d'avancement global de 87 %. Les communes de Maamoura, Hakimia, Dirah, Ridan, Dechmia et Guelta Zergua seront complètement couvertes par les réseaux AEP d'ici le 20 juillet prochain. Le projet en question, dont le coût global s'élève à plus de 8 000 millions DA, comporte la réalisation de 6 stations de reprise et un réseau de transport de plus de 70 kilomètres, pour un total de 25 000 âmes au niveau des six communes. Le directeur des ressources en eau fera part de plusieurs oppositions, enregistrées particulièrement au niveau de la commune de Dirah. Des cas qui ont pris plusieurs mois pour leur règlement, ce qui a engendré un retard dans la livraison du lot de cette commune. Selon le DRE, ces oppositions ont été levées et les travaux ont été relancés récemment. M. Chérifi a insisté auprès des représentants des entreprises pour le respect des délais de réalisation et la livraison de ce projet dans les meilleurs délais. Le wali s'est enquis, par la suite, du projet relatif à la réalisation de 400 logements de type AADL, au niveau de la sortie sud de cette commune. Selon les explications du directeur de l'AADL de Bouira, les travaux de terrassement ont été déjà achevés et l'étude génie civile est en voie d'approbation. Le délai de réalisation est de 26 mois et le projet comporte la réalisation d'une aire de jeux, d'une école primaire et de plusieurs locaux commerciaux. Là aussi, le premier magistrat de la wilaya a insisté pour l'accélération des travaux de réalisation, surtout qu'aucune contrainte ne se pose pour l'entreprise actuellement : «Le Premier ministre s'est engagé à ce qu'il n’y ait plus de problèmes de paiement. Idem pour les matériaux de construction surtout le ciment, si vous avez des problèmes d'approvisionnement, contactez nous et s'il le faut, je vais instruire des réquisitions. Au niveau de la cimenterie de Sour El Ghozlane, les entreprises de la wilaya sont propriétaires" a-t-il déclaré. M. Cherifi insistera, également, pour le lancement «dans les plus brefs délais» des 104 logements, l'autre programme AADL dans cette localité. Poursuivant sa tournée, le wali a supervisé les travaux d'aménagement du boulevard central de la ville, sur une longueur de 2,5 kilomètres. Lancé au mois de mars dernier, ce projet a nécessité une cagnotte de 114 millions de DA sur le programme communal PCD. Selon le maître de l'ouvrage, les travaux seront finalisés cette semaine. M. Chérifi a plaidé pour l'aménagement d'un parking et la plantation d'arbres tout au long de ce boulevard. Toujours à Sour El Ghozlane, le premier magistrat de la wilaya procédé au lancement des travaux d'engazonnement du stade matico du quartier du 20 Août, avec un budget de 4 millions de DA et un délai de réalisation de 20 jours. M. Chérifi a, par ailleurs, demandé aux responsables locaux de doter le stade de l’éclairage. À noter, pour la fin, que le wali a visité la maison locale de l'artisanat, où il exhortera la responsable de cette structure d’inclure des programmes d'animation durant ce mois de Ramadhan.

Oussama Khitouche