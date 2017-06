Le sujet des maths jugé difficile

Par DDK | Il ya 1 heure | 120 lecture(s)

Au deuxième jour de l'examen du brevet d'enseignement moyen (BEM), les candidats étaient peu satisfaits de l’épreuve des mathématiques qu’ils ont qualifiée de «difficile».

Un grand désarroi se lisait sur les visages des candidats rencontrés à la sortie de l’établissement scolaire «El Idrissi», sis à la place du 1er Mai à Alger. A rappeler que durant la matinée d’hier, les candidats ont subi les épreuves de mathématiques et d’anglais, et l’après-midi a été consacré à celle de l’histoire-géo. La majorité des candidats interrogés ont estimé que le sujet des mathématiques était «difficile». «Je suis vraiment déçue, car le sujet des mathématiques était très difficile», a regretté l’une des candidates. Même constat chez autres candidats : «La première partie de l’épreuve était très compliquée», ont-ils assuré avec une grande tristesse. En revanche, l’épreuve d’anglais a soulagé les collégiens interrogés qui étaient unanimes à dire qu’elle était «très facile et abordable». Pour rappel, ils sont au total 566 221 candidats, dont 51,58% de filles, à passer cet examen de trois jours, dont les résultats seront annoncés le 27 du mois en cours. À retenir que les élèves qui auront obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20 accèderont automatiquement en classe de première année secondaire, sur la base de la moyenne décrochée à l’examen national et celle de l’évaluation continue de l’année. Il y a lieu de souligner que quelque 7 680 détenus se sont présentés à l'examen du BEM au niveau de 42 établissements pénitentiaires agréés par le ministère de l'Éducation nationale comme des centres d'examens officiels, selon le ministère de la Justice. De son côté, la direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a mis en place un dispositif de sécurité spécial à l'occasion des examens de fin d'année scolaire 2016/2017, tous paliers confondus, et dont la mise en exécution est confiée à des brigades au niveau des sûretés des 48 wilayas.

Samira Saïdj