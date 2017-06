Fort engouement des clients

Par DDK | Il ya 1 heure | 112 lecture(s)

Installé lors des deux précédentes éditions face au centre commercial ''Titanic'', le marché spécial Ramadan du chef lieu de Boumerdès, est transféré cette année au jardin jouxtant la maison de l’environnement.

Mais l'engouement des clients pour les produits de consommation n'a guère changé. Les étals dressés au cours de la semaine passée ne désemplissent pas. Vendeurs et acheteurs trouvent leur compte, lors de ce mois sacré, dans ce marché de proximité ou les prix des produits alimentaires et bien d' autres marchandises sont tangiblement réduits. «Je ramène directement des quantités de fruits et légumes de mon champ pour les revendre ici», dira un commerçant, en précisant qu'il a écoulé la totalité de sa marchandise avant la fin de la journée. «Rien de plus normal que l’on fasse ses courses dans ce marché spécifique, puisque les prix sont abordables». La pomme de terre de terre de qualité y est cédée à 30 DA le kg, le même prix pour l'oignon, 40 DA pour la carotte, l'haricot vert et le piment doux de saison affichent respectivement les prix de 70 et 50 DA le kg… «Il est vrai que la mercuriale a sensiblement baissé ce mois-ci, au niveau des anciens marchés de la ville. Mais là, dans ce marché spécial Ramadan, nous pouvons aussi économiser dans l'achat d'autres produits. Les variétés de fromages, de chocolats, de jus, sont commercialisées à des prix d’usine, inférieurs de 15 à 20% par rapport à ceux d'autres lieux de négoce. Le sac de semoule de 10 kg, estimé à 500 DA chez le grossiste se retrouve ici, à un prix bien inférieur», notera un représentant de l'entreprise E.R.R.I.A.D de Baghlia. Les ménages de l'ex Rocher Noir sont aussi contents de trouver dans ce marché le lait en sachets en quantités suffisantes. «Il n y a pas de pénurie de ce produit, seulement aucun commerçant du centre ville de Boumerdès ne le vend, arguant de l'absence de bénéfice pour cette denrée», nous a fait savoir un jeune homme, qui attendait l'arrivée d'un camion frigorifique de l'O.N.A.L.A.I.T de Boudouaou. D'autres personnes des deux sexes se rendent, seules ou en groupes vers les chapiteaux ou sont exposés les vêtements, les chaussures, les gammes de literie et les ustensiles de cuisine. «J’espère en ce mois de piété encore faire des économies appréciables en me ravitaillant dans ce marché spécial», témoignera une dame entre deux âges. «Nous œuvrerons pour améliorer cette action, très bénéfique à la population, en incitant les différents acteurs économiques locaux à faire la promotion de leurs produits, à l'occasion de ce marché spécifique», a tenu à souligner la directrice du commerce, en l’occurrence Mme Samia Ababsa.

Salim Haddou