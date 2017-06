Les épreuves jugées «abordables»

Par DDK | Il ya 1 heure | 95 lecture(s)

Au dernier jour de l’examen du brevet d’enseignement moyen, les candidats ont affiché leur satisfaction quant aux épreuves abordées durant la matinée, qu’ils ont jugées «faciles».

Contrairement au second jour de l’examen, ou l’épreuve de maths leur a été difficile à aborder, une grande joie se lisait sur leurs visages. À leur sortie de l’établissement scolaire «El Idrissi», sis à la place du 1er mai, à Alger, les candidats ont exprimé leur satisfaction quant aux épreuves qu’ils ont abordées durant la matinée, à savoir les sciences naturelles et la langue française. L’ambiance était joyeuse au sein des groupes d’élèves qui discutaient devant ce centre d’examen. «Je suis très contente, car j’ai très bien travaillé», a lancé une candidate rencontrée devant ledit établissement. Une autre élève ajoute : «Franchement, dès que j’ai lu le sujet de sciences naturelles j’ai été rassurée, puisque l’épreuve des mathématiques était très difficile». C’est le cas d’un autre élève de quatrième année moyenne, rencontré devant le même centre d’examen. «Par rapport au deuxième jour de l’examen du BEM, je pense que j’ai très bien travaillé, car les questions étaient très claires. J’espère qu’on aura tous de bons résultats». Son ami ajoute : «les deux sujets sont à la portée de tous les élèves puisque ils font partie du programme dispensé durant l’année scolaire». Il est utile de rappeler que 566.221 candidats, dont 51,58% filles, ont passé cet examen. Selon le ministère de l’éducation nationale, les résultats seront annoncés le 27 du mois en cours. Les candidats qui auront obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20 accèderont automatiquement en classe de première année secondaire sur la base de la moyenne décrochée à l’examen national et celle de l’évaluation continue de l'année.