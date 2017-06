Le Snateg interpelle le Premier ministre

Par DDK | Il ya 1 heure | 88 lecture(s)

Devant le non-dénouement de leur situation, les travailleurs de la Sonelgaz interpellent le Premier ministre. En effet, le Syndicat national autonome des travailleurs de l’électricité et du gaz (Snateg) sollicite l’intervention du Premier ministre, afin de régler définitivement les préoccupations de cette tranche de travailleurs. Au cours d’une réunion, tenue récemment au niveau de son siège national, le Snateg a tracé le nouveau plan d’action à entreprendre prochainement, afin de faire valoir ses doléances. Il a été décidé d’adresser une lettre ouverte au Premier ministre, dans laquelle il sera évoqué la question des travailleurs syndicalistes «licenciés abusivement», a signifié le représentant de cette formation syndicale. Il a été, également, convenu d’organiser une assemblée générale des travailleurs de la Sonelgaz de la wilaya de Béjaïa le 8 juin prochain. En outre, le Snateg a, selon la même source, décidé de déposer une plainte au niveau de l’Office international du travail (OIT). Le représentant de cette entité syndicale dénonce les «abus et dépassements auxquels sont confrontés le travailleurs de la Sonelgaz». «Les travailleurs de la Sonelgaz n'ont trouvé que la grève comme ultime recours pour, exiger la prise en charge de leurs revendications soulevées depuis plusieurs mois», explique le représentant de ce syndicat. Il y a lieu de rappeler que cette catégorie de travailleurs lutte depuis, plusieurs mois, pour faire valoir sa plateforme de revendications. Cette dernière tourne autour du «respect des libertés syndicales, l’augmentation des salaires à 50%, la promotion automatique après 3 ans de travail, ainsi que la fixation des primes de risques pour les travailleurs exécutifs et les agents de sécurité et des primes d’encouragement pour tous les travailleurs sans distinction». Aussi, le Snategs appelle à consacrer «des heures d’allaitement pour les femmes à partir du moment où elles rentrent de leur congé de maternité».