Un mort et quatre blessés à Lakhdaria

Une personne a trouvé la mort et quatre autres ont été grièvement blessées lors d’un accident de la route survenu, hier dans l’après-midi, sur l’autoroute est -ouest, près de la commune de Lakhdaria, au nord de la wilaya de Bouira. Selon la protection civile, l’accident s’est produit suite à un carambolage entre deux véhicules touristiques et un bus de transport de voyageurs. Un dépassement dangereux serait à l’origine de ce carambolage. Avisés, les éléments de la protection civile sont intervenus sur place et ont évacué les victimes vers l’hôpital de Lakhdaria, alors qu’une enquête a été ouverte par les services de la gendarmerie nationale, pour déterminer les causes exactes de cet accident.