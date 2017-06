Les parlementaires invités de Hattab

Par DDK | Il ya 1 heure | 116 lecture(s)

Le wali Béjaïa, Mohamed Hattab, rencontrera, ce soir aux alentours de 22 heures à la Résidence d’hôtes de la wilaya, l’ensemble des parlementaires de la wilaya fraîchement élus. Au cours de ce conclave nocturne, le wali de Béjaïa présentera certainement ses félicitations et sa feuille de route aux nouveaux heureux élus de Béjaïa, comme il aura sans doute à écouter également leurs doléances. À rappeler que le wali Hattab a insisté, à maintes reprises, sur «la nécessité de conjuguer les efforts de tous, pour donner à la wilaya de Béjaïa la place qui devrait être la sienne sur le plan du développement économique au niveau national». Il s’est, d’ailleurs, engagé pleinement et résolument à ne ménager aucun effort, pour réussir sa mission au service du développement de la wilaya. En outre, le premier résponsable de la wilaya a, depuis son installation, lancé un appel à l’ensemble des cadres et responsables locaux ainsi qu’à la population, pour faire preuve de «beaucoup de solidarité en vue de relever les défis du développement qui attendent la wilaya». Pour rappel, les législatives de mai 2017 à Béjaïa ont consacré 12 élus venant de divers horizons : FFS (4 sièges), FLN (2 sièges), RCD (2 sièges), RND (1 siège), Front El Mostakbal (1 siège), RPR (1 siège) et Initiative citoyenne (1 siège).