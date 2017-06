Hattab lève le blocus sur le projet

Par DDK | Il ya 32 minutes | 128 lecture(s)

Poursuivant ses sorties de travail sur le terrain pour inspecter divers chantiers et projets en cours de réalisation à travers la wilaya et pour écouter les préoccupations des citoyens, le wali de Béjaïa, Mohamed Hattab, a visité, avant-hier, les quatre communes de la daïra de Sidi Aïch.

La première étape de la visite fut le chantier des 840 logements, type social, dans la localité de Remila, située à trois km de la ville de Sidi Aïch. Ces logements sont inscrits dans le cadre de la réalisation de la nouvelle ville de la commune, qui comprend, en tout, un programme de 2 300 logements prévus sur une assiette foncière s’étalant sur 41 hectares. Un total de 190 logements a été achevé, ou presque, puisque lesdites unités ne sont toujours pas raccordées aux divers réseaux, notamment ceux de l’AEP, du gaz et de l’électricité. Irrité par ce constat, M. Hattab a ordonné au directeur de la SDE de raccorder ces logements à l’électricité d’ici la fin du mois de Ramadhan : «Vous avez jusqu’à l’Aïd El Fitr pour raccorder ces logements à l’électricité», lui a-t-il signifié. La distribution des 125 logements, déjà affectés aux bénéficiaires, n’interviendra qu’une fois le réseau d’assainissement réalisé et le réseau routier et les trottoirs aménagés. En outre, le chef de l’exécutif a demandé aux entreprises en charge de réaliser ces 840 logements de redoubler d’efforts, en renforçant les chantiers par une main d’œuvre qualifiée. Au chef-lieu communal, les autorités de wilaya ont inspecté l’ancien technicum de Sidi Aïch, qui se trouve dans un état lamentable. Un budget de 16 milliards de centimes est consacré pour sa rénovation, l’aménagement des VRD et son équipement en chauffage. M. Hattab a insisté pour que cet établissement scolaire soit prêt pour la prochaine rentrée scolaire. L’hôte de la Soummam a également inspecté les travaux de réalisation des nouveaux sièges d’APC et de daïra de Sidi Aïch. Par ailleurs, le wali a effectué une virée au stade communal de Sidi Aïch, où évolue le doyen des clubs de la Soummam et de toute la Kabylie, en l’occurrence la Soummam Sportive de Sidi Aïch (SSSA), créée en 1928. Constatant de visu l’état catastrophique de ce stade, M. Hattab a promis sa dotation d’une pelouse de gazon synthétique avant le début de la saison sportive 2017/2018. Une nouvelle qui n’a pas manqué de réjouir la famille sportive de la région et particulièrement les amoureux de la SSSA.

Un bureau de poste et une salle de soins en projet à Hammam

Dans la commune de Sidi Ayad, située sur la rive droite de l’Oued Soummam, le premier magistrat de la wilaya a donné, hier, le coup d’envoi des travaux de réalisation d’une agence postale, accompagnée d’un logement d’astreinte, au village Hammam, pour un montant de 9 millions DA. Un délai de 5 mois a été fixé à l’entreprise retenue, pour livrer ce projet inscrit en 2015. Une fois cette structure finalisée et mise en service, elle épargnera aux détenteurs de comptes CCP, les déplacements pénibles à l’agence postale du chef-lieu communal, pour effectuer leurs retraits d’argent. En outre, le wali Hattab a procédé, au même village, à la pose de la première pierre pour la réalisation d’une salle de soins, dont le montant consacré avoisine les 1,2 milliards de centimes. Toutefois, la réalisation de ce projet est subordonnée à la délimitation préalable de l’assiette foncière, devant recevoir cette infrastructure sanitaire. Le wali de Béjaïa a instruit les services des domaines et du cadastre de prendre en charge cette question. Dans la municipalité d’El Flaye, le premier responsable de la wilaya a inspecté le projet de construction d’une salle de sport, à l’arrêt faute de moyens financiers. M. Hattab a annoncé l’attribution d’une rallonge financière de 10 millions DA pour l’achèvement de cette infrastructure, tant attendue par les jeunes de la localité. Le projet du nouveau siège d’APC d’El Flaye a été également inspecté par l’hôte de la Soummam.

Le wali promet de prendre en charge le glissement de terrain sur le CW173

Le fait saillant de la visite de M. Hattab dans la commune de Tinebdar est son intervention pour le déblocage du problème opposant l’APC de Tinebdar à une association religieuse, qui se disputaient la propriété d’un terrain sur lequel est projeté un programme de 80 logements sociaux. Après avoir écouté les explications des parties impliquées dans ce conflit, le wali de Béjaïa a instruit le chef de daïra de Sidi Aïch de reprendre immédiatement les travaux. Pour rappel, ce chantier a été suspendu sur ordre du procureur de la République près le tribunal de Sidi Aïch, après un taux d’avancement de 10 %, suite à une plainte déposée par ladite association religieuse, revendiquant la possession de cette assiette foncière. L’APC de Tinebdar avait a accusé les membres de cette association de tentative de «hold-up du foncier de la commune». La décision prise par le wali de Béjaïa a suscité un grand soulagement auprès de la population locale, car la réalisation de ces logements est à même de soulager, un tant soit peu, la crise du logement au niveau de cette commune. Dans la même région, M. Hattab s’est déplacé au site du glissement de terrain au niveau du CW173 et a promis la prise en charge de ce problème. À noter qu’une enveloppe financière conséquente de l’ordre de 36 milliards de centimes a été allouée par l’État, pour la réalisation d’études ponctuelles de stabilité sur 52 sites ayant connu des affaissements ou des glissements de terrain dans la wilaya, en vue de leur prise en charge future. L’autre évènement marquant de la visite de M. Hattab à la commune de Tinebdar est la mise en service du nouveau siège de la mairie, qui avait bénéficié de 2 milliards de centimes, pour l’achèvement de la deuxième tranche des travaux. Au P/APC de Tinebdar, présent lors de cette inauguration, le wali de Béjaïa a demandé de veiller «à la consolidation des relations entre les citoyens et l’administration».

Un complexe sportif de proximité (CSP) inauguré à Tifra

Très attendu par les jeunes de la région, le complexe sportif de proximité (CSP), réalisé à Hammam Sillal, dans la commune de Tifra, a été inauguré, hier, par le wali de Béjaïa. Une enveloppe financière de 700 millions de DA avait été allouée pour la réalisation de cette infrastructure sportive. Dans la même localité, M. Hattab a inspecté le projet de réalisation en cours d’une station thermale pour un budget de 110 millions de DA. À souligner que la commune de Tifra est très connue pour ses sources d’eaux thermales aux effets thérapeutiques (Hammam de Sillal). Des visiteurs viennent des quatre coins du pays pour profiter de ses eaux chaudes. À noter, pour la fin, qu’une auberge de jeunes de 50 lits est en cours de construction au niveau de la localité, pour un montant de 57 millions DA.

Boualem Slimani