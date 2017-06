Zaalan à la découverte de Tizi-Ouzou

Par DDK | Il ya 32 minutes | 122 lecture(s)

Le nouveau ministre du Transport et des Travaux publics, Abdelghani Zaalan, effectuera, aujourd’hui, une visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Tizi-Ouzou, où beaucoup de projets, relevant de son secteur, sont en souffrance.

Zaalan a choisi la wilaya de Tizi-Ouzou pour sa toute première sortie sur le terrain après son installation à la tête dudit ministère, le 26 mai dernier, en remplacement de Boudjemaa Talaï, élu lui député. Au programme de la visite annoncée, figure l’inauguration tant attendue du tronçon Tizi-Ouzou – Oued-Aïssi de l’extension de la ligne ferroviaire Tizi-Ouzou - Alger, qui a été mise en service le 15 avril dernier. À souligner que le projet de cette ligne a été inscrit au milieu des années 80, et n’a pu être mis en chantier qu’en 2004. Une enveloppe de plus de 10 milliards de dinars a été allouée au projet, censé être réalisé dans un délai de 30 mois. Chose qui n’a pas pu se faire, puisque le projet a connu plusieurs reports, et même plusieurs réévaluations de coût. À noter que le rail de cette ligne n’a été posé qu’en 2010. Il a été procédé à une première mise en service avec la mise en place d’un train ancienne génération, mais quatre mois après, elle a été vite suspendue. En 2015, l’électrification de cette ligne a été lancée par l’ex-ministre Talaï et sa mise en service devait intervenir en juin de l’année dernière, finalement renvoyée à juin 2017. Par ailleurs, si l’inauguration de ce tronçon est, sans doute, le point le plus important de la visite du ministre, il n’en demeure pas moins que ce dernier s’arrêtera, aussi, sur le projet de la pénétrante autoroutière, qui, elle aussi, tarde à être finalisée. Le délais du projet était prévu initialement sur 36 mois. L’entame des travaux a eu lieu pour rappel en mars 2014. Néanmoins, jusqu’à janvier dernier, le taux de réalisation n’a pas dépassé les 32%. L’autre point sur lequel le ministre devrait s’arrêter, c’est le projet du téléphérique, qui reliera la gare multimodale de Bouhinoun à Redjaouna. À rappeler que l’ex-ministre avait annoncé l’entame de sa livraison partielle à partir de la fin de l’année en cours. La rocade Nord, ainsi que l’échangeur de Fréha sont, également, au programme de la visite ministérielle.

Kamela Haddoum