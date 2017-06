Benghabrit dément toute fuite et met en garde

Par DDK | Il ya 32 minutes | 128 lecture(s)

La ministre de l’Éducation nationale, Mme Nouria Benghabrit, a assuré, hier, que toutes les mesures ont été réunies pour que l’examen du Bac se déroule dans les meilleures conditions pour les 760 000 élèves concernés.

Si elle admet que la préservation de la crédibilité de cet examen revient en premier lieu à son ministère, elle n’en considère pas moins que cette responsabilité devrait, aussi, être partagée par «l’ensemble de la société», en contribuant à lutter contre la tricherie. «La réussite de l’examen du Baccalauréat représente un défi national pour nous», a indiqué, hier matin, la ministre de l’Éducation sur les ondes de la chaîne III de la radio nationale. Evoquant la question de la fuite de sujets, enregistrée durant la précédente session, Mme Benghabrit a précisé qu’il faudrait retenir l’intérêt de tout un chacun, afin de voir cet examen répondre à toutes les normes en matière de sécurité, de pédagogie et d’organisation. La sécurité, a-t-elle dit, joue un rôle essentiel dans la préservation de la crédibilité et l’égalité des chances parmi les élèves. Toutefois, la ministre a fermement démenti les rumeurs, relayées sur les réseaux sociaux, faisant état de sujets du Bac qui auraient déjà fuité : «Ce qui perturbe beaucoup, ce sont les faux sujets injectés dans les réseaux sociaux, dont l’objectif est de déstabiliser les candidats», révèle la ministre que ajoute «qu’il faut absolument mettre fin à ce problème». S’adressant aux parents, parmi lesquels, dit-elle, «il peut y avoir une dose d’inconscience», elle les appelle à mettre leurs enfants en garde contre toute tentative de tricherie durant l’examen, pouvant se solder par une exclusion de cinq années avant de pouvoir le repasser. Pour ce qui est, par ailleurs, de la refonte de l’examen du Baccalauréat, «longuement travaillée et analysée avec l’ensemble des partenaires sociaux», elle signale qu’après consensus entre toutes les parties, son dossier a été transmis au gouvernement pour étude.

62 cas de tentatives de triche au BEM

Revenant sur le déroulement de l’examen la 5e année primaire et celui du brevet de l’enseignement moyen (BEM), l’intervenante de la radio algérienne affirme que ces deux examens se sont déroulés dans de bonnes conditions. Sur ce dernier point, la ministre tient «solennellement» à assurer qu’il n’y a été observé aucune fuite de sujets. Néanmoins, elle affirme qu’ «il y a eu des tentatives donnant lieu à 62 prises en flagrant délit de triche». La ministre rappelle, en outre, que les résultats de l'examen de fin du cycle primaire seront affichés le 9 juin prochain, ceux de l’examen du BEM le 27 juin, tandis que les résultats du BAC seront connus le 15 juillet.

L.O.CH