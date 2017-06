107 retraits de permis et 38 véhicules en fourrière

Par DDK | Il ya 14 minutes | 1 lecture(s)

Le bilan de la première semaine du mois de Ramadhan fait état de l’établissement de 332 amendes forfaitaires à l’encontre de conducteurs contrevenants, a indiqué la cellule de communication de la sûreté de wilaya. 107 automobilistes se sont vus retirer leur permis de conduire, alors que l’on a procédé à la mise à la fourrière de 38 véhicules pour diverses infractions, dont l’expiration du contrôle technique et non renouvellement de l’assurance automobile, souligne la même source. 33 motocycles ont également été mis à la fourrière, notamment pour non port de casque. Les agents de la voie publique ont relevé 52 infractions routières commises par des conducteurs de deux-roues, dont 37 cas ont nécessité le retrait immédiat du permis de conduire, a-t-on informé. Concernant le bilan des accidents de circulation, les mêmes services en ont enregistré 12, lesquels ont fait 15 blessés. Fort heureusement, aucune perte humaine n’est à déplorer. Les agents de la sûreté de wilaya ont sévi également contre les parkings illicites. Sept individus ont été présentés devant les juridictions compétentes pour ouverture de parkings sans autorisation. Par ailleurs, durant la première semaine du Ramadhan, les éléments de la sûreté de wilaya ont contrôlé 70 commerces. Cette opération s’est soldée par l’enregistrement de 14 infractions aux pratiques commerciales, relève le même bilan. A noter qu’un total de 1 114 policiers a été mobilisés, dans le cadre du dispositif sécuritaire spécial Ramadhan.

Boualem S.