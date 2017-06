Deux morts et deux blessés sur l’autoroute Est-Ouest

Par DDK | Il ya 14 minutes | 1 lecture(s)

Deux morts et deux blessés, tel est le bilan d’un nouvel accident de la circulation qui s’est produit, avant-hier, sur l’autoroute Est-Ouest, à hauteur de la ville de Lakhdaria, au nord de la wilaya de Bouira. Selon les services de la protection civile de Lakhdaria, il s’agit d’un carambolage entre deux véhicules touristiques et un bus de transport de voyageurs. L’accident a été enregistré au niveau d’un tronçon en travaux sur l’autoroute. Il est dû à un dépassement dangereux et a provoqué un important embouteillage. Les victimes de cet accident ont été évacuées vers l’hôpital de Lakhdaria et une enquête a été ouverte par les services de sécurité. A noter par ailleurs que la direction de la protection civile a enregistré 42 accidents de la circulation sur l’ensemble des routes de la wilaya de Bouira, depuis le début du mois de Ramadhan, avec un bilan de 4 morts et 56 blessés.

O. K.