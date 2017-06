89,38% de réussite à l'échelle nationale

Par DDK | Il ya 14 minutes | 1 lecture(s)

Les résultats de l’examen de fin du cycle primaire sont désormais connus. Ils ont été rendus publics, hier, et seront affichés ensuite au niveau national dans tous les établissements scolaires. Le taux de réussite a atteint cette année 89,38% au niveau national. Ce taux est en hausse par rapport à l'année dernière où il était de 79,99%. En additionnant les moyennes des trois trimestres et la moyenne obtenue à l'examen, le taux de passage pour l'année scolaire 2016-2017 est de 93,91%, a affirmé la ministre de l'Education nationale, Nouria Benghabrit, sur son compte Facebook. Pour pouvoir connaître les résultats, il suffit juste de se rendre sur le site de l'Office national des examens et concours (ONEC) à l'adresse http://cinq www.cinq.onec.dz et d’y insérer le numéro d’inscription du candidat. Pour rappel, 760 652 élèves, dont 47,93% de filles, se sont présentés le 24 mai dernier aux épreuves de l'examen de fin du cycle primaire. Le nombre de candidats a augmenté de 55 192 candidats par rapport à la précédente session. Trois épreuves étaient au programme : mathématiques, langue arabe et langue française. Les sujets ont été jugés abordables, voire faciles. Mme Nouria Benghabrit qui avait donné le coup d’envoi de cet examen, à partir des wilayas de Béchar et Tindouf, s’est félicitée des bonnes conditions réunies pour le déroulement des épreuves. Tout candidat ayant décroché une moyenne de 5/10 ou plus dans ces épreuves est considéré comme admis au palier supérieur. Sont également admis au collège les élèves ayant obtenu une moyenne de 5/10 ou plus, en calculant leur moyenne annuelle additionnée à celle obtenue à l'examen de fin de cycle primaire, le tout divisé par deux.

L. O. Challal