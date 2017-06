L’apport du système AFIS

Par DDK | Il ya 13 minutes | 1 lecture(s)

La direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a fait état de 92 affaires criminelles, liées à divers délits, résolues au mois de mai passé, grâce au système automatique d'identification des empreintes digitales (AFIS).

«Les services de la police judiciaire de la sûreté nationale ont traité, durant le mois de mai, 92 affaires criminelles liées aux atteintes aux personnes et aux biens et ont réussi à identifier les auteurs présumés grâce au système AFIS", a indiqué la cellule de communication de la DGSN par le biais d'un communiqué rendu public, jeudi passé. L'exploitation par les stations principales de l'identité judiciaire des traces inconnues enregistrées dans la base de données du système AFIS a permis "de résoudre 30 affaires se traduisant par neuf affaires de faux et usage de faux, 19 affaires de vol et deux affaires d'homicide", a ajouté le bilan de la DGSN, ajoutant que l'exploitation des stations principales et secondaires de l'identité judiciaire, relevant des 48 sûretés de wilaya, a permis aussi de résoudre 62 autres affaires durant la même période, à savoir 22 affaires de vol par effraction, 10 affaires de vol à la roulotte, 10 affaires de vol de véhicules, 5 affaires de vol, quatre affaires de tentative de vol, une affaire de vol à l'aide de fausses clés, une affaire de vol de motocyclette, deux affaires de dégradation de bien de l'État, quatre affaires de faux et usage de faux et une affaire d'association de malfaiteurs et assistance aux criminels. Par ailleurs, selon les mêmes services, 63 personnes impliquées dans des affaires liées au trafic de stupéfiants ont été interpellées, récemment, au niveau des wilayas d'Alger, Skikda et Relizane. «Les forces de police de la sûreté des wilayas d'Alger, Skikda et Relizane ont procédé, récemment, à l'interpellation de 63 individus pour leur implication dans divers délits, dont le trafic de stupéfiants (des affaires séparées) et ont pu saisir plus de deux kilogrammes de cannabis traité et 317 comprimés psychotropes», a fait savoir un communiqué rendu public, jeudi, par la cellule de communication de la DGSN. Suite à des descentes dans les différents quartiers de la capitale, les forces de police de la sûreté de la wilaya d'Alger ont pu interpeller «57 individus pour divers délits et récupérer 317 comprimés psychotropes, un kg et 505 gr de cannabis traité et une quantité d'armes blanches". Agissant sur la base d'une information, les forces de police de la sûreté de la wilaya de Skikda ont exécuté un mandat de perquisition dans la région de Telza qui s'est soldé par «l'arrestation de trois individus et la saisie d'un kilogramme de cannabis traité", a souligné le même document Toujours dans le cadre de la lutte contre la criminalité, les forces de police de la sûreté de la wilaya de Relizane ont interpellé trois individus dans la localité de Yellel et ont saisi 285 grammes de cannabis traité, toujours selon la même source.

Samira Saïdj.