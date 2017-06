Par DDK | Il ya 13 minutes | 1 lecture(s)

Le wali de Béjaïa, Mohamed Hattab a reçu, mercredi dernier en soirée, les nouveaux députés de la wilaya, au niveau de la Résidence d'hôtes.

Ce premier contact auquel ont été convié également les sénateur de la wilaya a été «fructueux à plus d’un titre», s’accordent à dire à l’unisson les présents à ce rendez-vous très convivial. Le wali a profité de l’occasion pour féliciter les parlementaires fraîchement élus et leur souhaiter un bon parcours au niveau de l'Assemble populaire nationale. Au cours de ce rendez-vous, un débat autour du développement de la wilaya a été engagé entre les présents. Très à l’écoute et disponible, témoigne un député, le wali Mohamed Hattab a appelé ses convives à travailler ensemble avec comme seul leitmotiv «Tous ensemble pour Béjaïa».Un slogan largement partagé par les présents. Le wali Hattab a insisté sur «la nécessité de conjuguer les efforts de tous, pour donner à la wilaya la place qui devrait être la sienne sur le plan économique, au niveau national». Il s’est, d’ailleurs, engagé «pleinement et résolument à ne ménager aucun effort, pour réussir sa mission au service du développement de la wilaya». Les députés présents ont, de leur côté, remercié le premier responsable de la wilaya pour «l'attention particulière» qu’il leur a manifestée lors de cette première rencontre qui est une nouveauté dans les traditions d’usage à Béjaïa. Les parlementaires de Béjaïa ont également réitéré leur volonté d’apporter aide et assistance, en partageant la feuille de route mise en place par le wali, avec comme objectif le développement de la wilaya. Pour rappel, les législatives du 4 mai dernier à Béjaïa ont consacré 12 élus parlementaires venant de divers horizons : FFS (4 sièges), FLN (2 sièges), RCD (2 sièges), RND(1 siège), Front El Mostakbal (1 siège), RPR (1 siège) et Initiative citoyenne (1 siège). à signaler toutefois la défection à cette rencontre de trois élus (Bouaïche du FFS, Tazaghart du Front El Moustaqbel et Ikhlef du RPR) qui se sont, du reste, tous excusés d’être retenus par des rencontres partisanes à Alger.

T Mustapha.