Attention particulière aux projets de l’hydraulique

Par DDK | Il ya 14 minutes | 1 lecture(s)

Le wali de Bouira, Mouloud Cherifi, a effectué, mercredi après-midi, une visite de travail dans les communes d’Aghbalou et de Chorfa, où il a inspecté des projets relevant du secteur des ressources en eau. Il a inspecté à Ath Hamdoune, au sud du chef-lieu communal, le projet de réhabilitation de la station de pompage SP 5. Selon les explications fournies sur place, la station en question était à l’arrêt depuis plus d’une année et il était pratiquement impossible de pomper l’eau des forages situés à Toghza dans la vallée du Sahel vers cette station et de celle-ci vers les foyers d’Ivehlal et de Takerboust. D’après les responsables de la municipalité, le travail de réhabilitation accompli est un véritable défi. Maintenant qu’elle est réhabilitée, cette SP 5, d’un débit de 118 m3 par heure, permettra de soulager les populations du chef-lieu communal et d’Ivehlal qui étaient alimentés en eau potable à raison d’une journée sur cinq. Nous apprenons par ailleurs que les services de l’hydraulique ont financé une opération, d’un montant de 12 millions de dinars, portant la réhabilitation de deux forages et deux stations de pompage, la réalisation d’un transformateur, ainsi que l’acquisition d’équipements hydrauliques. Interpellé par les élus locaux sur les insuffisances qu’enregistrent le secteur dans la commune, Mouloud Cherifi s’est dit prêt à financer les opérations qui lui seront proposées. Dans cette commune, une fois tous les projets lancés réceptionnés, les responsables de la municipalité tablent sur une alimentation en eau potable à raison d’une journée sur deux. Il faut signaler que l’alimentation en eau potable à Aghbalou demeure toujours insuffisante et en deçà des attentes des populations dont le nombre dépasse les 25 000 âmes. Cette situation est due au manque de la ressource hydrique et à l’insuffisance des ouvrages de stockage. Actuellement, des projets sont en cours de réalisation pour augmenter les capacités de stockage et le renforcement des ressources hydriques à partir de la Source noire (Lainser Averkane), le barrage de Tilesdit et les nouveaux forages. Une fois mis en service, ces projets vont permettre d’atténuer la crise d’eau à laquelle fait face la population de la commune, depuis maintenant plusieurs années. Dans la commune de Chorfa, où il a effectué sa dernière halte, le chef de l’exécutif s’est rendu à l’ancien village de Chorfa «Taddart» où il a visité un château d’eau. Cet ouvrage vétuste exige une totale réhabilitation. Le wali a préconisé de lancer une étude pour réaliser un nouvel ouvrage au profit de la population de ce quartier qui, soulignons-le, est confrontée au manque d’eau. En attendant la réalisation de ce nouvel ouvrage, la population sera alimentée à partir de l’ancien ouvrage qui connaitra lui aussi des travaux de réhabilitation.

Djamel M.