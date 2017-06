L’alternative des livraisons partielles

Par DDK | Il ya 14 minutes | 1 lecture(s)

Le ministre des Transports et des Travaux publics, Abdelghani Zaalan, était avant-hier en visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Tizi-Ouzou.

Le projet de la pénétrante autoroutière était la première escale de la visite ministérielle. «Le premier tronçon de 10 km sur 48 km, qui va relier la wilaya de Tizi-Ouzou à l’autoroute Est-Ouest au niveau de Djebahia à Bouira sera livré d’ici la fin de l’année», a annoncé le ministre, en rappelant que cette dernière a été lancée à la même date que 13 autres pénétrantes à l’échelle nationale. Le ministre a expliqué que le projet est composé de trois grandes parties, la première section démarre de Tizi-Ouzou et se termine à laconnexion de la RN2. La deuxième section est «la plus difficile», soulignera-t-il, «compte tenu du relief et de la morphologie de la région». La troisième partie est celle du sud. M. Zaalan a relevé que «l’Agence algérienne des autoroute a pris l’engagement de livrer le projet cette année», il a assuré par ailleurs que son département faisait de ce projet «une priorité». Il a d’ailleurs instruit les concernés et insisté sur «la nécessité de lever les oppositions» pour atteindre l’objectif tracé, tout en avouant que cela «ne sera pas facile». A propos des oppositions justement, 60 familles devraient être expropriées bientôt dans le cadre de ce projet. La wali Bouderbali a quant à lui affirmé que «les logements qui doivent accueillir ces familles sont déjà disponibles». En outre, le déplacement d’une ligne électrique de moyenne tension et la protection du transfert du barrage Taksebt devraient accélérer les travaux selon le ministre. Il a appelé à «redoubler d’effort», et à «cibler et définir les priorités» pour pouvoir régler les problèmes exposés. Le ministre a indiqué que «la pénétrante de Tizi-Ouzou, malgré la restriction budgétaire, est la seule qui soit réalisée à deux fois trois voies, les autres elles sont réalisées à deux fois deux». Une commission ministérielle sera dépêchée sur le chantier du projet, pour une séance de travail qui a pour objectif de résoudre tous les problèmes. Pour rappel, le projet de la pénétrante autoroutière de Tizi-Ouzou a démarré en mars 2014 et était prévu à la réception dans un délai initial de trente mois. Ce projet a été confié aux deux entreprises : ENGOA (Algérie) et Ozgun et Nurol (Turquie). Actuellement, selon les explications du maitre d’ouvrage, l’avancement global des travaux est à 35%. Le ministre des Travaux publics et des Transports, pour son deuxième point de la visiste, a donné le coup d’envoi de la ligne ferroviaire Tizi-Ouzou - Oued Aissi. Il a fait le voyage inaugural, accompagné des autorités locales, d’élus et la presse. Objectif de ce projet est de desservir la zone industrielle «Issat Idir» d’Oued Aissi et désengorger la gare de Tizi-Ouzou, en termes d’activité de transport de marchandises, notamment le dépotage des citernes à carburant.

Lancement de la ligne ferroviaire Tizi-Ouzou - Oued Aïssi

En outre, la ligne prendra en charge la totalité du transport de carburant qui devra atteindre 500 000 tonnes par ans avec le transfert du dépôt Naftal de Tizi-Ouzou vers Oued Aissi, en plus d’assurer le transport des voyageurs. S’agissant des caractéristiques du projet, la ligne de 14km sera sur une voie unique. Le ministre a annoncé qu’«une deuxième voie est prévue à long terme». La vitesse maximum du train est de 120km/h. Le projet comporte quatre gares et trois tunnels. Le projet a démarré en 2004 et les entreprises chargées de la réalisation sont ETRHB et OZGUN. Sa réception était prévue pour un délai de 45mois. S’agissant du coût du projet, dans son tronçon allant de Kef Naadja à Oued Aissi, il est de 9 963 984 858,00 DA. Pour celui entre Tizi-Ouzou et Kef Naadja, l’opération est évaluée à 5 344 045 592,00DA.

La gestion «catastrophique» de la gare multimodale de Kef Naadja décriée

La gare multimodale de Kef Naadja a été mise en service en 2011. Parmi les objectifs assignés à cette gare, elle doit faire la jonction de plusieurs moyens de transport dans le même espace.17 lignes locales pour 340 bus sont exploitées. Pour ce qui est des lignes inter-wilaya, on note 11 pour 250 bus, en plus de 370 taxis et 73 bus urbains qui sont en service dans cette gare qui voit voyager chaque jour quelque 45 000 voyageurs. Le directeur du transport de la wilaya, Samir Nait Youcef, a fait part de son inquiétude quant à la gestion «catastrophique», dira-t-il, de cette gare. Il a sollicité l’intervention du ministre pour désigner un gestionnaire compétent. «Depuis 2011, la gestion n’a pas donné satisfaction, il est venu le moment monsieur le ministre de réfléchir à engager un gestionnaire qui va prendre la globalité du site, pour qu’il n’y ait qu’un seul interlocuteur avec les exploitants». Le ministre a promis de régler le problème, précisant que «l’agence des autoroutes reviendra cette semaine pour régler les problème de la pénétrante, ainsi que celui de la gestion de la gare sur le plan structurel et commandement». «La première tranche du projet du téléphérique de Tizi-Ouzou sera livrée d’ici la fin de l’année en cours», a affirmé le ministre Abdelghani Zaalan, lors de la troisième escale de sa visite de travail dans la wilaya. Ce tronçon de 5,5 km, pour rappel, devra relier la gare multimodale de Kef Naadja de Bouhinou, au village Redjaouna. Le ministre a instruit les autorités locales de «suivre» notamment la partie du projet reliant la gare de Kef Naadja au siège de la wilaya, sur une distance de 2,5 km.

Un premier tronçon du téléphérique livré d’ici fin 2017

Cette dernière est sujette à des contraintes d’oppositions au niveau des deux pilonnes 5 et 18. «Une commission composée de cadre du métro d’Alger et des représentants du ministère sera envoyée mardi prochain pour tenter, en coordination avec les autorités locales, de régler le problème», dira-t-il le ministre, précisant que «l’équipement pour ce téléphérique est déjà sur place à Tizi-Ouzou, ce qui est le plus difficile, puisqu’il vient de l’étranger». Il ajoutera : «Il reste à lever les contraintes au niveau local». Pour rappel, ce projet est composé de trois tronçons : le premier et le deuxième, allant de la gare de Bouhinoune à l’hôpital Beloua, assureront un transport selon le système de télécabines. Le troisième en revanche sera un téléphérique, reliant l’hôpital de Sidi Beloua au village de Redjaouna. Le marché du projet a été fixé à 490 milliards de centimes. Le délai de réalisation était au départ de 24 mois en 2013, puis il a été prolongé à 39 mois. A noter que des sous-traitants devraient commencer sur le projet incessamment, ainsi qu’une autre entreprise pour remplacer Bapiva, qui a déjà commencé depuis quelques jours, a-t-on appris sur place. Déclaré défaillante, l’entreprise Bapiva, chargée de la réalisation du projet, a vu son contrat résilié, ce qui a suscité la colère et l’indignation du chef d’entreprise, qui a réclamé «justice» auprès du ministre et a affirmé avoir «fait le nécessaire», malgré le fait qu’il ne soit «pas payé». Le ministre lui a promis une audience avec son représentant, pour pouvoir trancher la question. Le tracé compte au total 28 pylônes.

Livraison de la rocade Nord avant septembre…

Le ministre s’est arrêté, en outre, sur l’avancement du projet de réalisation de la rocade Nord de Tizi-Ouzou. Le taux d’avancement physique du chantier est à 91%, il sera livré d’ici «la prochaine rentrée sociale», s’est-on engagé. Le projet, consiste en la réalisation d’une liaison de 8km, composée de trois tronçons, reliant la RN12A (ex CW224), du point de jonction avec la liaison menant la RN12 (Bouaid) vers le pont Stita sur la RN72 en 2x2 voies larges, puis la réalisation de la jonction en 2x2 voies de ce carrefour à la rocade Sud sur une longueur de 1km. L’objectif du projet est de fluidifier le trafic autour de la ville de Tizi-Ouzou et de drainer celui du nord et du nord Est de wilaya vers la RN12.

… Et l’échangeur de Fréha pour la fin de l’année

Le dernier point visiter par le ministre était l’échangeur de Fréha où il s’est arrêté sur l’état des lieux. L’avancement physique du projet est à seulement 35%, mais cela n’a pas empêché les responsables du projet de s’engager à livrer le chantier vers la fin de l’année. Ce projet, consiste en la réalisation des rampes d’accès de l’échangeur de Fréha retenu sur le reliquat de l’opération de réalisation de la déviation de la ville d’Azazga sur 8,5km. Il permettra d’assurer l’ensemble des échanges entre les deux rives de la voie expresse et une liaison directe entre la commune de Fréha et la ville d’Azazga avec l’élimination du dangereux carrefour sis au niveau du croisement de la RN12 et de la RN73. Par ailleurs, le ministre de Travaux publics et des Transports a estimé lors d’un point de presse organisé en marge de sa visite, que cette dernière a été «fructueuse».

