L’entreprise promet la livraison dans 3 mois

Par DDK | Il ya 1 heure | 107 lecture(s)

Le wali de Bouira, M. Cherifi Mouloud, s’est rendu hier après-midi sur le chantier de l’annexe de l’école des Beaux-arts, situé à proximité du boulevard principal menant vers la route d’Aïn Bessem.

Sur place, le wali s’apercevra de l’importance des travaux déjà réalisés et prendra connaissance de la situation que connait l’entrepreneur en charge de ce projet. En premier lieu, l’entrepreneur fera savoir que des situations sont en instance de paiement et que pour cela, il attend d’être réglé afin d’achever les travaux. Des instructions immédiates ont été données par le wali pour que les entraves administratives soient levées et que l’entreprise puisse terminer cette annexe. Par ailleurs, M Cherifi sommera que la façade externe donnant sur le boulevard soit réalisée dans les plus brefs délais : «Je ne veux pas que ce chantier défigure l’accès donnant vers le boulevard. Il faut impérativement soigner l’esthétique sur cette façade et rien ne vous empêche d’achever les lots à l’intérieur en parallèle», exigera-t-il. Cette bâtisse construite sur deux étages possède plusieurs ateliers et salles ainsi que des blocs réservés pour le résidanat. La plupart des salles sont achevées et il ne reste que des aménagements dans les couloirs ainsi que les travaux de peinture. Le wali ordonnera également que la cour de cette école soit aménagée tout en fermant l’accès menant au réservoir de l’ADE surplombant cet espace. «Ce projet a connu des lenteurs dans la réalisation mais ne connait aucun problème réel, juste des procédures administratives pour le règlement des situations de l’entreprise. J’ai demandé une réunion urgente au niveau de la wilaya pour que tous les concernés par ce projet lèvent les petites contraintes relevées. L’entreprise s’est engagée par ailleurs à achever les travaux dans un délai record n’excédant pas les trois mois. Il s’agit là d’un projet important dans le domaine culturel et un acquis non négligeable pour la wilaya», dira M. Cherifi.

Hafidh.B