Fin de la grève des enseignants

Par DDK | Il ya 1 heure | 90 lecture(s)

Après une grève de 10 jours, les enseignants de la faculté de droit et des sciences politiques de l’université de Bouira ont mis fin, hier, à leur protestation, suite à une réunion avec le recteur de l’université.

En effet, et selon un communiqué de la section syndicale du CNES de cette faculté, les enseignants ont décidé de reprendre les cours lors de cette réunion tenue samedi dernier avec le recteur qui a répondu favorablement à la majorité de leurs revendications. À commencer par l’introduction en conseil de discipline de quatre étudiants membres d’une organisation estudiantine, auteurs, selon eux, de «déclarations insultantes et diffamatoires à l’égard des enseignants». «Ces quatre étudiants, qui n’ont pas cessé d’insulter et toucher à la dignité des enseignants, ont été déjà suspendus et seront introduits devant un conseil de discipline qui jugera des sanctions à prendre», lit-on dans la même déclaration, qui précise qu’un nouveau doyen et une nouvelle équipe d’administration seront nommés au cours de cette semaine, à la place de l’ancienne équipe démissionnaire : «Le premier responsable de l’université s’est aussi engagé à nommer un nouveau doyen pour la faculté ainsi qu’une nouvelle équipe d’administration au cours de cette semaine, afin de mettre un terme à la situation d’anarchie qui prévaut au sein des départements de la faculté depuis la démission de l’ancien doyen». Les rédacteurs de cette déclaration ajoutent, aussi, que le recteur s’est engagé à renforcer les moyens de sécurité au sein de cette faculté, dans l’objectif de mettre un terme aux ’’mouvements de protestation anarchiques et injustifiés des étudiants’’ : «Au cours de notre réunion, nous avons aussi exposé au recteur le problème de l’insécurité et des blocages de la faculté par les nombreuses organisations estudiantines, au même titre que la multiplication des agressions morales et physiques à l’encontre de nos collègues», précise la déclaration du CNES. Pour rappel, la faculté de droit de Bouira a été touchée, depuis le début de l’année scolaire, par plusieurs mouvements de protestation des étudiants, ce qui a causé un retard des cours important, et le report des examens du premier semestre. Avec la fin du débrayage des enseignants, les étudiants devront reprendre les cours et les TD du deuxième semestre, alors que les examens de fin d’année n’auront lieu qu’au cours du mois de septembre prochain.

O. K.