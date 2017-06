La mairie bloquée par des citoyens, hier

Par DDK | Il ya 1 heure | 99 lecture(s)

Des dizaines de citoyens de la commune d’Ahnif, à une quarantaine de kilomètres au Sud-est de la wilaya de Bouira, sont une nouvelle fois montés au créneau, hier, en fermant le siège de leur APC, afin de protester contre la pénurie d’eau potable dont ils souffrent depuis le début du mois de Ramadhan. Selon les protestataires, les responsables locaux n’ont donné aucune suite à leurs multiples réclamations, chose qui les a poussés à bloquer le siège de l’APC comme dernier recours : «Nos robinets sont à sec depuis plus de 15 jours. Notre quotidien est invivable en ce mois de Ramadhan. Tous les quartiers du chef-lieu et plusieurs villages de la commune sont touchés par cette pénurie, dont nous ne comprenons pas les raisons», explique l’un des protestataires, joint par téléphone. Selon notre interlocuteur, les citoyens n’ont d’autres choix pour s’alimenter en eau que de recourir aux citernes d’eau potable, dont les prix ont connu une hausse vertigineuses ces derniers mois. «Malgré l’existence d’un réseau AEP propre à notre commune et malgré son raccordement au barrage de Tilesdit, le problème d’alimentation en eau potable persiste. Chaque année, notamment avec l’arrivée de la saison des grandes chaleurs, l’eau devient une denrée rare dans notre commune et nous sommes contraints de nous adresser aux vendeurs d’eau qui ne cèdent la citerne d’eau qu’à au moins 1 200 DA la citerne !», nous expliquera-t-il. Les protestataires ont par ailleurs soulevé d’autres revendications, liées à l’amélioration de leur cadre de vie. Ils ont ainsi dénoncé «l’absence de ramassage des ordures à l’origine de décharges sauvages au chef-lieu», ainsi que «la défaillance du réseau d’éclairage public». Ils réclament également le réaménagement des routes du chef-lieu et l’inscription d’un projet de modernisation du stade communal. A noter que c’est la deuxième fois, en l’espace de deux semaines, que le siège de l’APC d’Ahnif a été bloqué par les citoyens pour les mêmes motifs. A l’heure où nous rédigeons cet article, la mairie est toujours fermée et aucun responsable local n’est venu s’entretenir avec les protestataires.