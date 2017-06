D’anciens employés de l'AVIB protestent

Par DDK | Il ya 1 heure | 88 lecture(s)

Des dizaines d'ex-employés de l'entreprise publique EPEP/AVIB, spécialisée dans la production avicole, ont protesté, hier matin, devant le siège de la direction de l'entreprise au centre-ville de Bouira, afin de réclamer le versement de leurs primes de retraite.

Selon les protestataires, l'entreprise accuse un retard de plus de 9 mois pour le versement de leurs primes : "Nous sommes plus de 80 anciens employés de cette entreprise partis en retraite au mois de décembre dernier, et nous n'avons toujours pas reçu nos primes de fin de mission", lit-on dans une requête que les protestataires ont adressée au wali de Bouira. Ils sollicitent, aussi, l'intervention du premier magistrat de la wilaya afin de «mettre un terme à cette situation d'incompréhension, surtout que les dirigeants de l'entreprise n'ont jamais donné d’explications quant à ce retard pénalisant».Plus loin encore dans leur lettre, les ouvriers protestataires affirment qu'ils se sont déplacés maintes fois au siège de la direction générale à Alger, pour demander des explications, mais ils n’y ont jamais été reçus : "Toutes nos tentatives de comprendre et débloquer cette situation sont restées vaines. Ici à Bouira, ils nous revoient à chaque fois, à Alger, où on n’a jamais été reçus". Contacté par nos soins, le directeur par intérim de l'entreprise avance que ce problème est dû "à une situation financière difficile que traverse l'entreprise". Notre interlocuteur a rassuré, par ailleurs, que la direction générale a débloqué les sommes nécessaires qui seront «versées dans les comptes des anciens employés dès la semaine prochaine, et ce de manière progressive».

O. K.