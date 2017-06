Avis mitigés des candidats sur les questions

Par DDK | Il ya 1 heure | 87 lecture(s)

Premier jour du Baccalauréat 2017. Les élèves des filières littéraires allaient débuter, hier dimanche, cet examen national par l'épreuve des mathématiques, alors que ceux des branches scientifiques et de gestion avaient rendez-vous avec celle de l’arabe.

8h30, au CEM Aïssat Idir du chef-lieu de Boumerdès, les candidats des premières séries citées arrivaient par petits groupes. Certains discutaient entre eux, en riant, pour décompresser, d'autres, adossés au mur de l'établissement, révisaient. «Je me suis mise depuis l'aurore à apprendre l'application des formules de fonction algébrique et des intégrales, susceptibles d'être proposées comme sujet», a confié Samira, élève de langue étrangère. «Les révisions sont pénibles, mais inévitables, y compris durant ces cinq jours», ajoutera l'une de ces camarades, avant d'entrer en classe où le début de l’épreuve est fixé à 9h. 10 h, certains, désabusés, ont déjà quitté la salle : ''Nous n'avons rien fait dans cette première matière», disaient-ils. Ceux qui sont restés en salle espéraient évidemment gagner des points, ce qui leur permettrait de remonter leur moral, dans l'attente d'autres épreuves. 10h30, au lycée Frantz Fanon de l'ex-Rocher noir, des candidats de la série des sciences expérimentales estimaient, eux, que les deux sujets d'arabe proposés au choix étaient abordables. «J'ai préféré faire l'explication d'un poème de Mohamed Lakhdar Saïhi sur la révolution algérienne», fera savoir un élève repassant son BAC pour la deuxième fois. Le deuxième sujet, qui traite du théâtre algérien a été choisi, visiblement, par un plus grand nombre de candidats de sciences, de technologie et de gestion. Ce texte, qui établit une ressemblance entre le théâtre algérien et celui de l’hexagone au début du 20e siècle, est extrait de la revue ‘’El Arabi’’. «L'auteur de ce texte, Bagdad Ahmed Blia, n'est pas connu, mais son style n'est point compliqué, et les questions posées étaient très faciles», ont souligné d'autres candidats, en espérant glaner des points en charia, avant les épreuves des matières à fort coefficient, comme celle des mathématiques qui se déroulera aujourd'hui lundi.

Salim Haddou.