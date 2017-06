Fuites de sujets après 15 minutes du début des épreuves

Par DDK | Il ya 1 heure | 141 lecture(s)

Malgré les mesures draconiennes déployées par le ministère de l’Education nationale pour empêcher toute fuite, plusieurs sujets ont été mis en ligne.

En effet, les questions des sujets de mathématiques et de langue arabe ont été publiées sur les réseaux sociaux 15 minutes après le lancement des épreuves. La ministre de l’Education nationale, Nouria Benghabrit, a reconnu que plusieurs sujets du BAC 2017 ont été mis en ligne sur les réseaux sociaux 15 minutes après le début des examens. La première responsable du secteur a tenu à assurer qu’une enquête sera ouverte pour identifier les auteurs de ces fuites. «Une enquête sera ouverte pour identifier les responsables», a-t-elle mis en garde, tout en assurant que « les auteurs de ces fuites répondront de leurs actes devant une justice intransigeante». La ministre a qualifié ces fuites d’«inacceptables», ajoutant que de tels agissements portent préjudice au bon déroulement des examens. La ministre a, à l’issue du lancement du coup d’envoi des épreuves du BAC, affirmé que «toutes les mesures et dispositions de sécurisation de cet examen qui ont été mises en place cette année visent essentiellement à garantir la crédibilité de l’examen et une égalité des chances aux candidats». Selon elle, le défi d’égalité des chances a réussi, «grâce aux efforts consentis par l’ensemble des directions locales et des partenaires sociaux qui ont assuré tout au long de l’année, grâce au dialogue, les conditions favorables et normales pour réussir la scolarité des élèves. «Le climat ordinaire de l’examen national est étroitement lié à la stabilité qu’a connue l’école depuis le début de l’année scolaire», a-t-elle indiqué.

L. O. CH