Les sujets jugés abordables

Par DDK | Il ya 1 heure | 110 lecture(s)

Après plusieurs mois d’efforts, plus de 760 000 candidats ont entamé, hier, les deux premières épreuves du Baccalauréat.

Ce premier jour d’examen a concerné deux matières, les mathématiques dans la matinée, et les sciences islamiques, l’après-midi. Pour la filière scientifique, les candidats ont planché sur les sujets de langue arabe. Cette journée a été marquée par une surveillance stricte pour empêcher toute triche. Les cartables, les sacs et téléphones portables ont été confisqués juste à l’entrée principale des centres d’examen. Aux lycées Ibn Nass et El Idrissi, centres d’examen sis à la place du 1er Mai à Alger, les candidats de la série langues étrangères et de philosophie, qui ont subi dans la matinée l’épreuve des mathématiques, se sont montrés, dans leur quasi totalité, satisfaits du travail qu’ils venaient d’accomplir. À la sortie du lycée Ibn Nass, la joie se lisait, en effet, sur les visages des candidats. L’épreuve des mathématiques, la matière la plus appréhendée par les lycéens, était facile pour la majorité des candidats. C’est, donc, une bonne ambiance qui a régné en ce premier jour des épreuves aux abords de ce centre d’examen où des parents impatients ont assailli les premiers candidats de questions. «Le sujets a été très abordable», répondaient les candidats aux parents qui retrouvaient, assez vite, le sourire. Même constat au niveau du centre d’examen El Idrissi. Interrogés à la sortie de cet établissement, les candidats ont trouvé que «le sujet des mathématiques était, pour la grande majorité, abordable». Munis de leurs sujets, les uns et les autres vérifiaient les réponses qu’ils ont apportées aux questions posées. «Cette épreuve a été facile. Nous souhaitons que le reste se déroule comme ça», espère, devant le portail dudit lycée, une candidate de la filière des langues étrangères. Pour sa part, la ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benghabrit, a donné, hier, le coup d'envoi officiel des épreuves du Baccalauréat depuis le technicum Abdelmadjid Azzizi de la commune d’Héliopolis dans la wilaya de Guelma. La ministre a assisté à l'ouverture des plis contenant les sujets de l’épreuve des mathématiques pour les filières lettres, philosophie et langues étrangères. A noter qu’ils sont 761 701 candidats à se présenter aux centres d’examen pour la session 2016-2017, à l’échelle nationale. Un chiffre en baisse de 56 817 candidats comparativement à l’année précédente. À rappeler que sur le total inscrit, 491 298 sont des candidats scolarisés et 270 403 postulent en candidats libres, et le nombre de filles inscrites représente 54,71%. Parmi les candidats, figurent 3 710 détenus, répartis sur 42 centres pénitentiaires.

L. O. Challal