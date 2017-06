Les voleurs des camions SHACMAN sous les verrous

Par DDK | Il ya 1 heure | 144 lecture(s)

Les agents de la brigade criminelle de la police judiciaire, relevant de la sûreté de wilaya de Béjaïa ont appréhendé, en fin de semaine dernière, neuf individus, présumés auteurs de plusieurs vols de camions gros tonnage de marque SHACMAN, dans plusieurs communes de la wilaya, mais aussi dans d’autres régions dépendants administrativement des wilayas limitrophes, avons-nous appris de source autorisée.

Selon la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Béjaïa, le démantèlement de ce dangereux gang est intervenu après l’arrestation de l’un se ses membres, et ce après un long et minutieux travail d’investigation, mené par les agents de la brigade criminelle. En se basant sur les aveux de ce dernier, les agents de la brigade criminelle, précise la même source, ont procédé à l’arrestation des huit autres membres de ce réseau, qui ont volé pas moins de huit camions de la marque chinoise SHACMAN. Agés de 22 à 36 ans et originaires de plusieurs wilayas du pays, ces individus, indique la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Béjaïa, utilisaient les camions volés dans des opérations de trafic de marchandises sur les frontières du pays. Le démantèlement de ce réseau, ajoute la même source, a permis aux enquêteurs de récupérer plusieurs camions que ces individus utilisaient dans leurs entreprises criminelles, la saisie de faux documents de circulation des camions volés, un appareil utilisé dans la fixation des plaques d’immatriculation et d’importantes sommes d’argent constituant la pactole mal acquis des voleurs. Présentés devant les juridictions compétentes, les neuf malfrats ont été écroués pour, entre autres, «constitution d’une association de malfaiteurs, vol qualifié, faux et usage de faux».

F. A. B.