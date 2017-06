Effroyable drame à Taghzout !

Par DDK | Il ya 1 heure | 152 lecture(s)

La paisible commune de Taghzout, 10 kilomètres au nord du chef-lieu de la wilaya de Bouira, a été le théâtre d’un crime effroyable, avant-hier dimanche.

Le drame a eu lieu vers 18h 30, au village de Lkaf Ouârqouv. Il s’agit d’un triple meurtre, dont l’auteur et les victimes sont membres de la même famille. Selon les témoignages de villageois que nous avons rencontrés, hier sur place, l’auteur de ce crime est un homme âgé de 63 ans et répondant aux initiales B.A. Il a froidement abattu trois membres de sa famille : le fils de son frère, âgé de 39 ans et répondant aux initiales B.R, l’épouse de son frère, âgée de 59 ans et répondant aux initiales B.F et la fille de son frère, âgée de 32 ans et répondant aux initiales B.S. Toujours selon les mêmes sources, ce carnage s’est produit suite à une bagarre qui avait commencé dans la matinée. Nos sources précisent que l’oncle s’est servi de son fusil de chasse pour commettre ces crimes. Un différend familial, autour d’un passage sur une route agricole, serait à l’origine de ce drame. Les villageois nous ont expliqué que ce différend date d’une vingtaine d’années et que les deux parties se sont à maintes reprises accrochées à ce sujet. «Le problème a commencé durant la matinée du dimanche. L’homme de 63 ans s’est d’abord accroché verbalement avec son frère à proximité de la maison de ce dernier. L’échange verbal s’est vite envenimé et s’est transformé en rixe après l’intervention de l’épouse et des enfants. L’auteur du crime avait, dans un premier temps, fui les lieux et s’était réfugié durant toute la journée dans sa maison, située juste à côté de celle des victimes. Mais vers 18h 30, muni de son fusil de chasse, il s’est positionné sur une petite crête surplombant l’entrée de la maison de son frère. Il a tiré en premier sur son neveu de 39 ans, marié et père de trois enfants, qui est mort sur le coup», affirme un villageois, témoin de cette scène atroce. Et d’enchainer : «Après, il a tiré sur l’épouse et la fille de son frère. Les pauvres femmes étaient sorties de la maison après avoir entendu les coups de feu. Comble de l’acharnement, le tireur il est resté sur place près de 20 minutes, menaçant de mort, à voix haute, tous ceux qui étaient encore à l’intérieur de la maison. Ce n’est que suite à l’intervention de cousins, qui habitent juste à côté, que le tueur s’est enfui». Il était près de 19h et il s’est vite évaporé dans la nature. Alertés, des gendarmes et des pompiers sont arrivés sur les lieux du drame et ont transporté les corps des trois victimes qui gisaient dans une mare de sang. Une enquête a immédiatement été ouverte par les services de sécurité. Un important ratissage a été enclenché par des éléments de l’armée, aux alentours du village et sur les hauteurs du mont Mimouna voisin, dans l’espoir de retrouver le criminel en fuite. La brigade canine de la gendarmerie nationale a aussi été appelée en renfort. Hier, lors de notre passage sur les lieux, les éléments de la gendarmerie nationale étaient toujours sur place et plusieurs centaines de citoyens de la région avaient fait le déplacement pour assister aux funérailles des trois victimes, dont les corps ont été acheminés de la morgue de l’EPH de Bouira vers 11h. La nouvelle du meurtre, qui s’est très vite répandue à travers toute la commune, a mis en émoi la population. Tout le monde ne parle plus que de ce drame familial qui a ébranlé le calme de ce mois de Ramadhan.

Oussama Khitouche.