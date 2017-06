… à Tizi-Ouzou aussi…

Par DDK | Il ya 14 minutes | 4 lecture(s)

Une campagne d'information et de sensibilisation sur les dangers du tabagisme sur la santé a été lancée, hier, au niveau du siège de la Caisse nationale des assurances sociales (CNAS) de Tizi-Ouzou.

L’opération s’étalera jusqu’à demain jeudi. Les assurés à la CNAS, mais aussi tous les citoyens, notamment les fumeurs, sont conviés à se rapprocher de l’établissement pour s’informer et trouver des réponses à leurs questionnements. Durant ces trois jours, le collectif de la caisse et les cadres du service prévention des risques professionnels se mobilisent pour livrer des conseils sur les méfaits du tabagisme et les complications de santé qui en découlent. A la disposition des visiteurs, également, différents supports d'informations au niveau de tous les services de la caisse. Le slogan choisi cette année est «Le tabac tue, libérez-vous de son emprise». La CNAS saisit ainsi l’occasion de ce mois de Ramadhan pour inciter les citoyens à arrêter le tabac. Il faut savoir que ce dernier tue 1 fumeur sur 2. Les organisateurs de la campagne expliquent que le tabac, qu’il soit actif ou passif, a des effets néfastes sur l’organisme. Le fumeur va développer deux sortes de dépendances : celle physique, à la nicotine, l’autre psychique, l’habitude. Pour le tabagisme passif, c’est une grande injustice et une marque d’irrespect, non seulement de la loi, mais aussi des autres. Concernant les risques et les complications sur la santé, elles sont nombreuses : il peut engendrer des complications cardio-vasculaires, des troubles cardiaques, accroissement les risques d’infarctus du myocarde et des troubles du rythme cardiaque. A plus long terme, un développement de l’artériosclérose est noté avec majoration du risque thrombose vasculaire, d’hémorragie cérébrale et de gangrène (nécessitant une amputation). Le fumeur peut développer une bronchite chronique et de l’emphysème, une altération de la ventilation (insuffisance respiratoire aiguë puis chronique) et un cancer broncho-pulmonaire. Des complications ORL, une sécheresse des muqueuses nasales et bucco-pharyngées, des affections, telles que les otites, pharyngites et laryngites sont très fréquemment constatées chez les enfants dont les parents fument. Toutes sortes de cancers sont également causées par le tabagisme : lèvres, langue, face interne des joues... Des complications digestives : Troubles gastriques divers et cancer de l’estomac et du pancréas. Une baisse de l’acuité visuelle, mais aussi de la mémoire, des carences en vitamines B et surtout C. Fumer peut aussi réduire la fertilité et causer des décès prématurés chez les fumeurs. Il est recommandé aux citoyens de pratiquer une activité physique régulière, de manger une alimentation équilibrée : moins de graisse, davantage de fruits et de légumes, boire suffisamment, des boissons de préférence non sucrées. Les mêmes responsable ont précisé que cette campagne s'inscrit dans le cadre du plan stratégique de la CNAS 2017-2019, notamment dans son volet relatif à la prévention, ajoutant que la lutte contre le tabagisme constitue pour la caisse «un axe prioritaire» dans la prévention des maladies non transmissibles ainsi que la «rationalisation» des dépenses pour un système de sécurité sociale «pérenne» et offrant des prestations de qualité.

N. R.