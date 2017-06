La CNAS de Bouira lance une campagne…

Par DDK | Il ya 15 minutes | 4 lecture(s)

C’est dans le cadre de la campagne nationale pour la lutte contre le tabagisme, que la direction de la caisse nationale des assurances (CNAS) de Bouira a initié, hier, une campagne de sensibilisation au profit des assurés de cette caisse.

Cette campagne, la première du genre pour les caisses d’assurances, durera deux jours et touchera l’ensemble des caisses CNAS à Bouira. Selon M. Abdelkader Hayek, directeur de la CNAS à Bouira, ce nouveau programme qui touchera le côté médical et administratif, a comme principal mission de réduire le nombre de fumeurs à travers la wilaya. Selon M. Hayek, les équipes de prévention et médicales de la CNAS ont été mobilisées à travers le siège de la direction et l’ensemble des antennes de la CNAS à Bouira, et ce, afin de toucher le plus grand nombre de citoyens : «Après le lancement officiel de la campagne, fait à Alger le 12 juin dernier, la direction de Bouira a pris l’initiative de conduire cette campagne, qui sera répartie sur deux volets. Le premier, médical, puisque nos médecins seront chargés de sensibiliser d’une manière scientifique nos assurés et les citoyens, le second est administratif, car nos assurés seront invités à remplir un formulaire et des questionnaires, qui nous seront utiles dans le cadre de l’enquête nationale sur le tabagisme 2017, initiée par la CNAS et chapeautée par l’organisation mondiale de la santé OMS», affirme M. Hayek. Et d’enchainer «Au niveau de la CNAS, nous avons recensé plus de 26 pathologies, qui résultent directement de la consommation du tabac. Ces pathologies sont entièrement prises en charge par notre caisse, qui vise à travers cette campagne à sensibiliser les personnes fumeuses sur les risques du tabagisme, et de les inciter à suivre les conseils des médecins relatifs à la prévention contre les complications liées à la consommation, particulièrement durant cette période du mois de Ramadhan. Nous avons mis à la disposition de l’ensemble des citoyens des supports d’information, des dépliants et des affiches notamment, expliquant ce risque. Les agents et les médecins de la CNAS investiront aussi les lieux publics, les hôpitaux et les radios publiques pour toucher le plus grand public». En matière de chiffre de tabagisme, M. Hayek nous a expliqué que selon une enquête menée l’année dernière par la CNAS sur plus de 3600 assurés sociaux, près de 1000 personnes soit un pourcentage de 27% sont consommateurs de tabac : «Le questionnaire, dont le but est d’évaluer les connaissances et les comportements des assurés sociaux en matière de tabagisme, a été élaboré selon un modèle développé par l’OMS, et adapté pour répondre au contexte de l’étude et aux contraintes liées aux délais de réalisation. Sur l’ensemble de la population enquêtée, la prévalence du tabagisme actuel est de 27,66%», a-t-il estimé. Pour le niveau de consommation et de dépendance, M. Hayek fera savoir que le nombre moyen de cigarettes fumées par jour est de l’ordre de 1530 unités. La plupart des fumeurs quotidiens recensés, consomment en moyenne entre 10 et 20 cigarettes par jour, alors que plus de 5% fument plus de 31 cigarettes quotidiennement. La catégorie des citoyens âgés entre 26 et 35 ans, reste la plus touchée par ce fléau, puisque ils sont près de 28% consommateurs de tabac. Selon l’enquête de la CNAS, la consommation du tabac varie, selon l’âge et décroit avec l’évolution de ce dernier.

Oussama Khitouche