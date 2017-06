2 457 candidats absents hier à Tizi-Ouzou

Par DDK | Il ya 14 minutes | 6 lecture(s)

Pas moins de 2457 candidats, dont 2296 candidats libres et 161 scolarisés, étaient absents à Tizi Ouzou durant la troisième journée de l’examen, a-t-on indiqué hier, à la direction de l’éducation locale.

Parmi 20 955 candidats à postuler à l’examen du baccalauréat session 2016-2017, 14 900 élèves sont scolarisés et 6 055 sont des candidats libres, répartis à travers les 70 centres retenus, avec 4 958 encadreurs mobilisés pour la circonstance. Au chapitre des mesures de sécurité, en plus des mesures habituelles, la vérification de l’identité du candidat à l’entrée du centre, les postulants sont soumis, cette année, à un détecteur des métaux, ainsi qu’à l’interdiction d’introduire les téléphones et autres moyens de communication dans la salle d’axamen. Pour l’autre catégorie concernée par ces examens, notamment les 101 détenus qui poursuivent leur scolarité dans les différents établissements pénitentiaires de la wilaya, un centre d’examen a été mis à leur disposition au niveau de la maison d’arrêt de Tizi-Ouzou.

Nadia Rahab